Ein Ölunfall im Rickenbacher Ortsteil Bergalingen sorgte Anfang der Woche für Aufsehen. Aus dem Keller des ehemaligen Gasthauses Frieden gelangte am Montag, 20. November, Heizöl ins Rickenbacher Heidenwuhr. Laut Bürgermeister Dietmar Zäpernick sind die Arbeiten allerdings inzwischen so gut wie beendet, und es fließe kein Öl mehr in öffentliche Gewässer. Wir haben mit dem Eigentümer des ehemaligen Gasthauses Frieden, Christof Hagen, über den Vorfall gesprochen.

Eigentümer bezieht Stellung

„Mir ist das Ganze unangenehm“, äußerte sich der Bad Säckinger Christof Hagen zu dem Ölunfall. Vermutlich sei durch den starken Regen der letzten Wochen und der Quelle unter dem ehemaligen Gasthaus Wasser in den Keller des Gebäudes eingedrungen, vermutet er. „Die Öltanks waren dort unten abgestellt und hatten nur noch ein bisschen Satz drin,“ erklärte Hagen.

Das Öl sei gar nicht mehr zum Heizen verwendet worden und die Tanks waren außer Betrieb und „prinzipiell leer“, so der Eigentümer. Aus diesem Grund waren die Öltanks leicht und schwammen laut Hagen auf dem einströmenden Wasser. So konnte das Rest-Öl vermutlich auslaufen und sich mit dem Wasser vermischen. „Das ist blöd gelaufen und hätte nicht sein müssen“, gab Hagen zu Bedenken.

Die Kosten des Vorfalls, so Christof Hagen, werde er selbst tragen müssen. Wie teuer das wird, weiß er noch nicht.

Auswirkungen auf die Umwelt sind noch unklar

Nachdem das Heizöl aus dem Keller des ehemaligen Gasthauses zunächst in einen Löschteich der Feuerwehr und anschließend ins Rickenbacher Heidenwuhr gelangte, wurde in dem Fließgewässer laut Polizeisprecher Mathias Albicker eine Ölsperre errichtet. Dort soll das Öl hängenbleiben und beseitigt werden können. „Über Umweltschäden wissen wir noch nichts“, erklärte Albicker. Das werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen.

„Es ist nochmal gut gegangen“ – Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick | Bild: Dietmar Zäpernick privat

Der mit dem Rickenbacher Heidenwuhr verbundene Bergsee in Bad Säckingen ist laut Giuseppe Panetta vom städtischen Tiefbauamt nicht von dem Ölunfall betroffen. Man habe den See gründlich kontrolliert und es sei keine Ölverschmutzung sichtbar gewesen. „Da wurde gute Arbeit geleistet“, lobte Panetta die am Ölunfall beteiligten Einsatzkräfte.

Ein schwerer Ölunfall im Keller des ehemaligen Gasthauses Frieden in Bergalingen beschäftigte die Einsatzkräfte mehrere Tage. | Bild: Gerber, Andreas

Kein Risiko für die Trinkwasserversorgung

Über die Rickenbacher Trinkwasserversorgung müsse man sich nach Angaben von Bürgermeister Dietmar Zäpernick auch keine Sorgen machen: „Die Trinkwasserversorgung ist gesichert“, so Zäpernick. Er sei am Mittwoch morgen um 8 Uhr nochmal beim ehemaligen Gasthaus gewesen und konnte sich ein aktuelles Bild von der Arbeit vor Ort machen: „Unser Job müsste heute oder spätestens morgen beendet sein.“

Laut Zäpernick gelangt kein Öl mehr in öffentliche Gewässer, und es bestehe durch den aktuellen Unfall auch künftig keine Gefahr mehr für die Trinkwasserversorgung. „Es ist nochmal gut gegangen“, bewertete der Bürgermeister den Vorfall.