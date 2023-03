Auch wenn das vergangene Jahr noch durch Corona geprägt war, war beim beim Musikverein Heimatklang Hütten doch einiges geboten. Einer der Höhepunkte war das Jahreskonzert im Dezember. Großgeschrieben wird in dem Verein die Nachwuchsarbeit, so Dirigent Markus Wagner in der Hauptversammlung am Freitag.

Zehn Zöglinge sind derzeit in Ausbildung, einige spielen schon im Orchester mit, erklärte Wagner. Wichtig sei es, auch künftig Jungmusiker zu werben. Wagner lobte das gute Miteinander sowohl der Jugendlichen untereinander als auch von Jung und Alt. Geplant ist, den Jugendmusikern beim Sonnenwendfest Stein die Möglichkeit zu geben, ihr Können zu zeigen, so der Dirigent. Das Orchester ist laut Wagner nicht schlecht aufgestellt, im Register Holz, insbesondere im Saxofon, seien aber mehr Aktive wünschenswert. Mit den Auftritten des vergangenen Jahres zeigte sich der Dirigent sehr zufrieden, „wir können uns hören lassen“.

Großen Eifer legten die Musiker bei Proben und Auftritten an den Tag. Bei den 35 Gesamtproben lag die Anwesenheit bei 83 Prozent, bei den Registerproben bei 86 Prozent, bei den 15 Auftritten waren durchschnittlich 90 Prozent anwesend.

„Es war ganz schön was los“ – so wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf den Punkt gebracht. Höhepunkt war das Jahreskonzert im Dezember. Ein besonderer Auftritt fand bei der Erstkommunion statt, denn erstmals spielten die Musiker bei der Erstkommunion eines aktiven Musikers. Auf dem Programm standen ferner zahlreiche Auftritte zwischen dem Maiblasen und dem Jahreskonzert.

Für dieses Jahr stehen das Maiblasen (1. Mai), das Sonnenwendfest am großen Stein (24. Juni) und das Jahreskonzert (9. Dezember) bereits im Terminplan. Weitere Termine werden dazukommen. Geplant ist zudem eine offene Probe, insbesondere, um Wiedereinsteiger zu gewinnen.

Mit Jonas Mosch wurde ein aktiver Musiker im Rahmen der Hauptversammlung für zehn Jahre im Verein ausgezeichnet.

Der Verein: Der Musikverein Heimatklang Hütten wurde 1934 gegründet, ihm gehören derzeit 37 Aktive an. Vorsitzender ist Erwin Gutmann. Musikverein im Internet unter http://www.musikverein-huetten.com.