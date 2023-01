von Bernadette André

Auf ein „halbwegs normales Vereinsjahr“ blickte der Vorsitzende des Musikvereins „Alpenblick“ Willaringen Holger Albiez bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag in der Gemeindehalle Willaringen zurück. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung, zu der sich etwa 60 Mitglieder eingefunden hatten, von einem Blechbläser-Spontan-Ensemble. Das neue Vereinsjahr werde musikalisch vom Kirchenjahr geprägt, so Albiez.

Zunächst steht am 25. März das Jahreskonzert auf dem Programm. Im Juli ist als besonderes Schmankerl eine Konzertreise nach Sankt Gallenkirch im Montafon/Österreich geplant, eventuell verbunden mit einem Auftritt beim Winzerfest in Meersburg. Hinzu kommt der Dorfhock unter der Linde in Bergalingen zum Ende des Schuljahres, ein Jugendkonzert am 28. Oktober und die traditionelle Theateraufführung an Weihnachten. Außermusikalisch steht der Umbau des Probenlokals im Schulhaus an.

Besonderen Wert legt man beim Willaringer Musikverein seit jeher auf die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses. Zehn Zöglinge sind im letzten Jahr dazugekommen. Ein besonderes Dankeschön dafür geht an Gisela Klein, die die Ausbildung koordiniert. Ende Mai/Anfang Juni soll ein neuer Kurs starten.

Die beiden Schriftführerinnen Karina Eschbach vom Aktivorchester und Ines Albiez von der Jugendkapelle ließen das vergangene Jahr Revue passieren. Herausragendes Ereignis war der beim Willaringer Dorffest begangene Festakt, mit dem der Zusammenschluß der Musikvereine Willaringen und Bergalingen gewürdigt wurde und die damit verbundene Präsentation der neuen einheitlichen Uniform des Vereins. Anstelle des Jahreskonzerts wurde im Juli beim Bänklefest in Wieladingen in kleinerem Rahmen musiziert, im November gab es die Teilnahme an der Nacht der Musik in Görwihl und am zweiten Weihnachtstag die traditionelle Theateraufführung. Die Jugendkapelle konnte sich über Neuzugänge bei fast allen Registern freuen.

Wieder gewählt wurden Holger Albiez (1. Vorstand), Wilfried Werner (2. Vorstand), Karina Eschbach (Schriftführerin), Thomas Brandl (1. Kassierer) und Bernd Jägle (2. Kassierer). Simon Ücker folgt als Protokollbuchführer auf Beate Schmidt, die nicht mehr kandidierte. Als Beisitzer folgen Wolfgang Lauber und Carina Deiss auf Thomas Bächle und Michael Walter. Bei den „Unter-16jährigen“ wurde Belinda Schäuble als Jugendvertreterin wieder gewählt, ebenso die beiden Schriftführerinnen Ines Albiez und Kathrin Volz.

Für 50 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft wurde Wilhelm Hottinger (rechts) vom Vorsitzenden Holger Albiez geehrt. | Bild: Bernadette André

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden Felix Ücker und Julia Keller mit der bronzenen Vereinsehrennadel und einer Urkunde geehrt. Offiziell nachgeholt wurde die Ehrung von Wilhelm Hottinger. Für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielt er die goldene Ehrennadel und eine Urkunde.