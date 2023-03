Der Musikverein Alpenblick Willaringen (MVW) will sein Publikum am Samstag, 25. März, auf eine spannende „musikalische Zeitreise“ entführen – das Jahreskonzert in der Gemeindehalle in Willaringen steht vor der Tür. Der musikalische Leiter und Dirigent, Hubert Ücker, zeichnet für das Programm verantwortlich. „Unser Konzert vor drei Jahren musste abgesagt werden, und aus dem damaligen Programm haben wir dann etwas Neues gestrickt – der erste Teil des Konzertes wurde komplett neu überarbeitet. Es ist uns gelungen, das musikalische Programm ganz neu zu arrangieren und die Stücke aufeinander abzustimmen“, sagt er.

Zwei starke Höhepunkte und eine Überraschung, das erwartet die Gäste am Konzertabend. Im ersten Teil gibt der junge Flügelhornist Max Bächle mit dem „Concierto de Aranjuez“ von Joaquin Rodrigo sein Solodebut. „Max Bächle ist eines unserer Nachwuchstalente im Verein, und wir freuen uns sehr, dass er sein Talent an diesem Abend zeigen wird“, sagt Ücker erfreut. Mit „May The Road Rise“, einer Komposition des Schopfheimer Komponisten und Pädagogen Markus Götz, soll die Violinistin Sophia Eckert einen zweiten Glanzpunkt setzen. Dieser Ballade für Solo-Violine und Blasorchester liegen irische Segenswünsche zu Grunde, die Markus Götz vertont hat. Eine Überraschung erwartet diejenigen, die kurz vor der Konzertpause geehrt werden. Niklas Volz, Klavier, und Katharina Bächle, Querflöte, wollen ein außergewöhnliches Ehren-Ständchen spielen. Fehlen dürfen die beiden Gruppen des Zöglingsorchesters unter der Leitung von Gisela Klein nicht, die das musikalische Intro des Abends bestreiten, bevor das Hauptorchester die musikalische Zeit-, aber auch Weltreise über die USA, Spanien, die Alpen, Irland und Madagaskar startet. Für das Ende ist das Titellied aus dem Abenteuerfilm „The Mask Of Zorro“ geplant.

Jahreskonzert des Musikvereins Alpenblick Willaringen am Samstag, 25. März, 20.15 Uhr, Gemeindehalle in Willaringen. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 9 Euro.