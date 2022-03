von Christiane Sahli

Wie bei vielen anderen Vereinen kamen auch beim Musikverein Alpenblick Willaringen die Aktivitäten in den vergangen zwei Jahren fast völlig zum Erliegen. Ein Höhepunkt war die Verschmelzung mit dem Musikverein Bergalingen zum 1. Januar 2022. Ende Mai soll das 100-jährige Jubiläum nachgeholt werden. Neu in den Vorstand gewählt wurden in der Hauptversammlung am Freitag Schriftführerin Carina Eschbach und Kassierer Thomas Brandl.

Für den 27. Mai ist ein Festakt geplant, bei dem man nachträglich das Jubiläum und die Verschmelzung mit Berglingen begehen will. Dabei soll auch die neue Einheitskleidung vorgestellt werden. Vom 28. bis 30. Mai steht das Dorffest auf dem Programm. Auch die Jahreskonzerte von Aktivorchester und Jugendkapelle soll es wieder geben. Auf das neue Probelokal muss man allerdings noch etwas warten, wie Bürgermeister Dietmar Zäpernick sagte.

„Wir sind mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen“, stellte der Vorsitzende Holger Albiez eingangs fest. Das Vereinsleben musste fast völlig heruntergefahren werden. Aber einen Höhepunkt gab es dennoch zu verzeichnen: Die im November des vergangenen Jahres von beiden Vereinen beschlossene und zum 1. Januar 2022 vollzogene Verschmelzung mit dem Musikverein Bergalingen. In musikalischer Hinsicht lief in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt nur wenig, der Probenbetrieb wurde weitgehend eingestellt, Jahreskonzerte, das Weihnachtstheater und weitere Auftritte abgesagt. 2021 gaben die Musiker im Schlosspark Bad Säckingen dann aber ihr erstes Konzert seit fast zwei Jahren, weitere kleinere Auftritte standen an.

Nicht gefeiert werden konnte das 100-jährige Jubiläum im Jahr 2021. Aber um dem Anlass wenigstens ein wenig Rechnung zu tragen, wurde ein Jahreskalender in einer Auflage von 200 Stück herausgegeben, der schnell vergriffen war. Erfreuliches gab es in Sachen Jugendausbildung zu vermelden, diese wurde teilweise online fortgesetzt. Inzwischen konnten 13 neue junge Musiker gewonnen werden, sagte der Dirgent der Jugendkapelle Felix Ücker.

Änderungen gibt es im Vorstand: Neu gewählt wurden Schriftführerin Carina Eschbach, Thomas Brandl als erster und Bernd Jägle als zweiter Kassierer sowie Jugendvertreterin Belinda Schäuble. Der Vorsitzende Holger Albiez, sein Stellvertreter Wilfried Werner, Protokollführerin Beate Schmidt, die Beisitzer Thomas Bächle und Michael Walter sowie die beiden Schriftführerinnen der Jugendkapelle Ines Albiez und Katrin Volz wurden im Amt bestätigt.