von Sigrid Schneider

Mit einem viertägigen Großevent hat der Musikverein Alpenblick Willaringen die Feiern zum 100-jährigen Vereinsjubiläum – um ein Jahr verspätet – am vergangenen Wochenende nachgeholt. Ausverkauft waren sowohl der Festakt am Freitagabend in der Gemeindehalle Willaringen als auch die Party am Samstag im Festzelt. Großes Hallo herrschte auch am Sonntag beim Naturparkmarkt mit Konzerten befreundeter Blasmusiken und einem Rahmenprogramm besonders für Familien. Ausklang mit einem besonderen Schmankerl für die Besucher ist der Handwerkerhock am Montag.

Ausverkauft war die Gemeindehalle in Willaringen am Freitagabend zum Festakt. | Bild: Schneider, Sigrid

Eigentlich habe Willaringen ja keine Alpensicht, stellte der Vereinsvorsitzende am Freitag bei seiner Begrüßung fest. Von Schweikhof aber habe man eine herrliche Sicht auf die Schweizer Berge. Und angefangen habe der Verein als Musikverein Alpenblick Schweikhof, gegründet 1921. 1950 wurde der nach dem Weltkrieg wieder ins Leben gerufene Verein umbenannt. Durch die Verschmelzung mit dem Musikverein Bergalingen wurde im Januar 2020 ein neues Kapitel in der aufgeschlagen. Bürgermeisterstellvertreter Matthias Vogt, Diakon Günter Kaiser, Ehrendirigent Josef Klein, die Vizepräsidenten des Blasmusikverbandes Hochrhein Ralf Eckert und Brigitte Rus, Feuerwehr-Abteilungskommandant Philipp Montsko wünschten dem Verein in ihren Grußworten Freude im neu entstehenden Proberaum in der alten Schule.

Mit dem feierlichen Einmarsch der Musiker in ihren neuen Uniformen wurde die Verschmelzung des Willaringer und des Bergalinger Vereins am Freitag denn auch augenfällig vollzogen. Das Grün der Uniform als Grundfarbe wurde beibehalten, dazu kommt eine grau-taupe-changierende Jacke.

Ehrungen bildeten den Auftakt zur großen Feierlichkeit am Freitag. Holger Albiez (ganz oben) freut sich mit Beate Schmidt, Bernd Hottinger und Peter Zimmermann (unten von links nach rechts). | Bild: Schneider, Sigrid

Den Beginn der Feierlichkeiten am Freitag markierten Ehrungen: Beate Schmidt und Bernd Hottinger wurden für 25 Jahre geehrt, Peter Zimmermann erhielt die Ehrenmitgliedschaft für 40 Jahre. Schmidt und Hottinger erhielten durch den Bezirksvorsitzenden Peter Matt die silberne, Zimmermann die goldene Ehrennadel des Deutschen Blasmusikverbands. Die Ehrung Wilhelm Hottingers für 50-jährige Mitgliedschaft soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Musikalisch umrahmte der Musikverein Oberhof unter der Leitung von Dirigent Josef Klein den Festabend nach der ersten Pause; das erste Drittel des Abends gestaltete der Musikverein Alpenblick Willaringen unter der Leitung von Dirigent Hubert Ücker.

Viele Besucher fanden den Weg am Sonntag nach Willaringen zum Naturparkmarkt. | Bild: Schneider, Sigrid

Ausgelassene Stimmung und eine lange Partynacht gab es am Samstag mit der Brassband Brassanas und der Party-Formation Allgäu Power. „Die Karten für diesen Abend sind uns quasi aus den Händen gerissen worden – die Nachfrage war so enorm, dass der Abend in null Komma nichts ausverkauft gewesen ist“, sagt Holger Albiez erfreut. Mit einem Frühschoppenkonzert begann am Sonntag das Programm für den gut besuchten Familientag mit Naturpark-Markt. Im Festzelt waren die Tische belegt und vor den Marktständen herrschte buntes Treiben.

Eine besondere Attraktion für viele Festgäste am Sonntag war eine Oldtimer-Ausstellung mit Fragenwettbewerb. | Bild: Schneider, Sigrid

Die Willaringer Musiker wollen auch in diesem Jahr wieder dafür sorgen, dass die Festbesucher bestens unterhalten am heutigen Montagabend nach Hause gehen werden. Beginn des Handwerkerhocks am heutigen Montag ist um 16 Uhr mit musikalischer Unterhaltung der Jugendkapelle des Musikvereins Willaringen. Ab 20.30 Uhr spielen die Zäpflebrüder. Auf dem Programm für unternehmungslustige Wettbewerber steht heute ein Gaudisägen.