von Werner Probst

Die Ehrung langjähriger Mitglieder stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Musikvereins 1860 Rickenbach. Hubert Huber, Gerhard Kaiser, Bjarne Florek, Silvia Huber und Leon Kiefer wurden für 15-jährige aktive Mitgliedschaft und Florian und Verena Wagner für 20-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Das Berichtsjahr des Vereins war weitgehend von der Corona-Pandemie geprägt. So konnte der Verein nur an wenigen Veranstaltungen sein musikalisches Können unter Beweis stellen und auch die Probentätigkeit war stark eingeschränkt. So kamen die Aktiven des Vereins nur zu 25 musikalischen Zusammenkünften zusammen und beim Jugendorchester betrug die Zahl der Proben nur 16. Zu den Freuden der Vereinsleitung gehörte, dass es trotzdem kein Mitgliederschwund gab. Derzeit hat der Verein 42 aktive Musiker. 49 Jugendliche sind im Nachwuchsbereich aktiv und 19 Jugendliche sind derzeit in der Ausbildung.

Die Hauptversammlung am Freitag im Probelokal begann mit einer musikalischen Eröffnung durch das Schlagwerkregister, das mit großem Beifall für sein Können belohnt wurde.

Erst im Juni begann 2021 der Probenbetrieb. Im Juli fand ein Sommernachtskonzert statt und im Oktober wurde mit einem Frühschoppenkonzert das Können aufgezeigt. Mit einem Präsent bedacht wurden die besten Probenbesucher Otmar Huber, Ramona Strittmatter, Armin Bühler, Martin Käser, Leon Kiefer, Michael Schmalzried und Florian Wagner, die auf 94 Prozent Probenbesuch kamen. Trotz der wenigen Auftritte konnte über eine positive Entwicklung der Vereinsfinanzen berichtet werden.

Den größten Beifall des Abends erhielt Dirigent Stefan Wagner, der nicht nur über das zurückliegende Jahr berichtete, sondern auch über seine sechsjährige Tätigkeit als Dirigent des Vereins. Die musikalischen Leistungen des Vereins haben auch bei der Bevölkerung zu einer guten Resonanz geführt, sagte Stefan Wagner und betonte auch die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam. In naher Zukunft wird Stefan Wagner bei den Rickenbacher Musikern den Dirigentenstab abgeben. Derzeit ist die Vereinsleitung dabei, einen geeigneten Nachfolger zu finden.