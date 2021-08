von Christiane Sahli

Auf eineinhalb Jahre Rückschau zu halten, galt es bei der Hauptversammlung der Trachtenkapelle Altenschwand am Donnerstag. Viel ging Corona bedingt in dieser Zeit nicht. Nun aber stehen wieder einige Termine auf dem Plan, dem Umbau des Schulhauses, in dem ein neuer Probenraum entstehen soll, sieht man hoffnungsfroh entgegen. Die Musiker setzen auch in der kommenden Zeit auf ihren bewährten Vorstand um die Vorsitzende Tanja Kammerer.

Hochrhein/Südschwarzwald Spezialisten retten Leben, die Corona-Zahlen steigen und es kommen deutlich mehr Kunden aus der Schweiz in die Region: So war die Woche am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Als „furchtbares Jahr“ bezeichntet Dirigent Herbert Gramsch das erste Coronajahr. Viel ging auch in musikalischer Hinsicht nicht, die Musiker gestalteten lediglich die Kinderfasnacht am Rosenmontag, nur neunmal konnte im weiteren Verlauf des Jahres geprobt werden. In diesem Jahr ging es wieder aufwärts, eine Abordnung der Musiker gestaltete den Pfingstgottesdienst an der Ödlandkapelle und den Gottesdienst anlässlich der Einweihung eine Wegkreuzes musikalisch. Und bei Spatenstich für das den Umbau des Altenschwander Schulhauses waren die Musiker wieder in voller Stärke mit von der Partie. Auf eine gute Resonanz stieß die Frühstücksbox to go, die Anfang Juli im Ort ausgeliefert wurde. Bis zum Ende des Jahres ist noch einiges geplant, beim „Corona-Austreiben“ am 5. September will man eine musikalische Runde durch den Ort drehen, auch das Jahreskonzert Ende November steht auf dem Programm.

Hochrhein/Südschwarzwald Was Pilzsammler wissen müssen: Wie viele dürfen ins Körbchen und welche Mengen dürfen Schweizer über die Grenze bringen? Das könnte Sie auch interessieren

Er habe sich dafür entschieden, in der Corona bedingten Pause nichts online aufzuziehen, sagte Dirigent Gramsch, denn dabei komme keine Spielfreude auf. Eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als richtig erwiesen habe, da man durch Corona keine Mitglieder verloren habe, fuhr der Dirigent fort. Und: Er habe sich „wahnsinnig gefreut“, dass die Musiker beim Start nach der langen Pause alle wieder mit von der Partie seien, sichtlich Spaß am gemeinsamen Musizieren hätten und sich engagierten. Bei einem Treffen des Musikausschusses habe man das Programm durchforstet und beschlossen, viele neue Stücke einzustudieren. „Ich nehme die Herausforderung an“, so Gramsch.

Der Verein Die Trachtenkapelle Altenschwand wurde im Jahr 1913 gegründet. Ihr gehören derzeit einschließlich der zwölf Jungmusiker 43 Aktive an. Das Orchester, in dem fünf der Jugendlichen bereits mitmusizieren, zählt 36 Musiker. Der Verein zählt ferner 60 Passivmitglieder sowie 26 Ehrenmitglieder. Vorsitzende ist Tanja Kammerer, Dirigent ist Herbert Gramsch.

In Sachen Musikernachwuchs berichtete Claudia Schneider von zwölf jungen Musikern in Ausbildung, im September werden drei neue Schüler erwartet. In mehreren Redebeiträgen wurde deutlich, dass der Verein große Hoffnung auf den Umbau des Schulhauses setzt, nach dem ein neuer und größerer Probenraum zu Verfügung stehen wird. Auch in Zukunft setzten die Musiker auf ihren bewährten Vorstand, die Vorsitzende Tanja Kammerer, der zweite Vorsitzende Sascha Wagner, Kassiererin Carmen Wagner, Schriftführerin Luisa Sutter, Protokollführerin Anja Huber, die Aktivbeisitzer Thomas Schneider und Daniel König sowie die Passivbeisitzer Ludwig Baier und Stefan Mutter wurden im Amt bestätigt.

Murg Die Uraufführung einer musikalischen Liebeserklärung an den Murger Ortsteil Oberhof können die Einwohner am 5. September erleben Das könnte Sie auch interessieren

Für 20-jährige Mitgliedschaft wurde Alexandra König, die auch sechs Jahre lang dem Verein vorstand, ausgezeichnet, Martin Baier, Matthias Bayer und Samuel Schulte sind seit zehn Jahren im Verein aktiv. „Macht weiter so“, gab Bürgermeisterstellvertreter Matthias Vogt den Musikern mit auf den Weg.