von sk

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hütten und Rickenbach gestürzt und in den Gegenverkehr gerutscht. Seine Maschine kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW-Bus. Glück hatte der Motorradfahrer, der am VW vorbeirutschte und unverletzt blieb. Weniger Glück hatte der 23-jährige VW-Fahrer, der durch Splitter der Windschutzscheibe leicht an der Hand verletzt wurde. Er suchte selbstständig ein Krankenhaus auf. Der VW-Bus wurde schwer beschädigt, das Kawasaki-Motorrad komplett zerstört. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt rund 7500 Euro.