Dass sich Diskussionen auch an Kleinigkeiten im Rickenbacher Gemeinderat entzünden können, zeigt Peter Schütz am elektronischen Fenster auf.

Diskussionen können sich an Kleinigkeiten entzünden. So geschehen am Dienstag, als sich der Rickenbacher Gemeinderat mit dem Haushalt für das nächste Jahr befasste. Darin befinden sich einige dicke Brocken wie die Grundschule, das Schulhaus