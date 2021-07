Rickenbach vor 3 Stunden

Mobilfunkmasten – Fluch oder Segen?

Man kann vom Mobilfunk halten, was man will: Fluch oder Segen, Krankmacher oder Lebensretter. Klar ist: Sollen neue Funkmasten zwecks besserer Netzabdeckung errichtet werden, gibt es Diskussionen, neuerdings auch in Rickenbach. Doch, warum der Ärger da besonders vorprogrammiert ist, weiß Peter Schütz.