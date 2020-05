1717: Nein, das ist kein Jahr, an das man sich unbedingt erinnern muss, sondern eine Zahl, die Peter Kermisch in der Sitzung des Rickenbacher Gemeinderats am Dienstag in den Raum warf. 1717 Blätter Papier, beidseitig bedruckt, seien für die Teilnehmer der Sitzung aufgewendet worden, berichtete er. Das ist natürlich allerhand und kann man sich gar nicht recht auf der Zunge zergehen lassen.

Herrischried Herrischried sagt „Ja“ zum Klimanotfall Das könnte Sie auch interessieren

Kermisch nannte die Zahl während der Diskussion, ob Rickenbach den Klimanotfall ausrufen soll. Worauf sein Ratskollege Lorenz Mauer fragte, warum man eigentlich so viel Papier „verballern“ muss und „warum wir hierher karren müssen?“ Telefonkonferenzen, wie sie von einigen Firmen in Corona-Zeiten praktiziert werden, wären doch auch ein Mittel gegen den Klimawandel.

Rickenbach Der Klimanotfall wird nicht ausgerufen in Rickenbach Das könnte Sie auch interessieren

Aber eben: Der Rat schickte die Teilnahme Rickenbachs an der Resolution zur Ausrufung des Klimanotfalls bachab, mit der Begründung, man sei in dem Punkt ohnehin schon auf dem richtigen Dampfer. Außerdem sei das alles zu plakativ, war ein paar Mal zu hören, zu unseriös, zu wenig konkret, nichts Greifbares, Wischiwaschi und noch einmal: zu plakativ. Also das Gegenteil von dem, was den Gemeinderat kurz zuvor beschäftigte, nämlich die neuen Gebühren für Grabstätten auf dem Rickenbacher Friedhof.

Rickenbach Auf dem Friedhof in Rickenbach wird es teurer Das könnte Sie auch interessieren

Die sollen in naher Zukunft kräftig ansteigen, damit eine Kostendeckung von 80 Prozent erreicht wird. Wischiwaschi ist das alles nicht, sondern knallharte Kalkulation, die auf dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit basiert. Das einzige Problem ist, dass Prognosen über die Wirtschaftlichkeit von Friedhöfen kaum möglich sind, weil niemand am Anfang eines Jahres sagen kann, wie sich die Zahl der Begräbnisse im Lauf der nächsten zwölf Monate entwickelt. Oder mit den Worten von Kämmerin Hildegard Bayer, die eine entsprechende Frage aus der Ratsrunde so beantwortete: „Auf die Einnahmeseite haben wir keinen Einfluss.“ Wohl wahr und keineswegs plakativ gemeint.