Mit einem neuen Vorstandsmitglied und einem neuen besetzten Vorstandsposten geht der Förderverein Burgruine Wieladingen ins neue Vereinsjahr. Prägend ist das 40-jährige Jubiläum in 2024, denn für das Jubiläumsfest Anfang Mai beginnen jetzt bereits die Planungen.

Die 24 versammelten Vereinsmitglieder des Förderkreises Burgruine Wieladingen wählten bei ihrer Hauptversammlung am Dienstag einstimmig Christian Götz zum neuen Datenschutzbeauftragten des Vereins. Nachfolger für den verstorbenen Beisitzer Heinz-Jörg Küspert ist Georg Kirschbaum, der als Vorsitzender des Fördervereins Zechenwihler Hotzenhaus Vereins-Erfahrung und Liebe zur Lokalgeschichte mitbringe. „Ich freue mich sehr“, sagte dieser erfreut. Auf der Tagesordnung standen weiter Satzungsänderungen. Vorgestellt vom stellvertretenden Vorsitzenden Wilhelm Hottinger gab es einige Satzungsänderungen, auch im Rahmen der neuen Datenschutzerklärung.

Jedoch standen die Ehrungen und Würdigungen langjähriger Vereinsmitglieder an diesem Abend für die Versammelten im Mittelpunkt. Die drei Gründungsmitglieder Gottfried und Ursula Nauwerck sowie Johann Lauber wurden ausführlich geehrt durch Laudationes aus der Feder von Gründungsmitglied und Altbürgermeister Georg Keller. „Keine anderen mir bekannten Menschen sind so sehr mit der Burgruine Wieladingen verbunden, wie unsere verehrten Mitglieder Gottfried Nauwerck und seine Frau Ursula“, las der Vorsitzende Dietmar Zäpernick aus der Laudatio vor.

Sie seien bei einer Wanderung mit Freunden 1982 auf die Burgruine aufmerksam geworden und machten sich die Rettung der Anlage zur Lebensaufgabe. „Großes Glück war es, dass Georg Keller als neuer Rickenbacher Bürgermeister immer wieder Mittel für dieses gewagte Projekt zusammengebracht hat. Das hätte wohl kein anderer meistern können“, sagt Nauwerck im Rückblick. Zusammen mit Keller und ihrem Mitstreiter Kurt Bächle habe jede Herausforderung gut gemeistert werden können ohne Unfall und ohne Rückschritte. Heute sei die Burgruine gerettet und ein Besteigen des Burgfrieds möglich. Und mit Dank an seine Wegbegleiter sehe er auf die letzten 22 Jahre zurück. Wegbegleiter der ersten Stunde ist auch Johann Lauber, der dritte Geehrte des Abends. Er sei von Anfang an derjenige gewesen, der für den „Wohlfühlfaktor“ auf der Anlage gesorgt habe.“

Er sorgte für den Holzvorrat auf der Grillstelle auf der Schlossmatt und baute dafür ein Lagergestell mit Überdachung“, zitierte Wilhelm Hottinger, stellvertretender Vorsitzender, aus der Laudatio. Er hoffe sehr, dass es auch weiterhin mit so viel Spaß und Freude an der Arbeit weitergehe, dankte Lauber. Dank ging schließlich auch an seine Ehefrau Karin.

Für eine Überraschung sorgten Ehrenmitglied Kurt Bächle und Ehefrau Marianne, denn diese wurde als 100. Mitglied im Förderkreis aufgenommen. Grußworte kamen von Bürgermeister Alexander Guhl aus Bad Säckingen, von Roland Baumgartner als Bürgermeisterstellvertreter aus Murg, von Martin Lauber als Vorsitzendem des Schwarzwaldvereins Vorderer Hotzenwald und von Uwe Gimpel als Burgvogt der Burg Rötteln.