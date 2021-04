von Werner Probst

Rickenbach (pro) Den 85. Geburtstag kann am heutigen Montag, 12. April, Gisela Peter feiern. Die Jubilarin freut sich, dass sie noch in dem Haus wohnen kann, wo sie einst auf die Welt kam und sie immer noch so rüstig ist, dass sie den Haushalt ohne fremde Hilfe machen kann.

In Rickenbach besuchte sie die Volksschule. Schon als Kind musste sie viel auf der Landwirtschaft mithelfen. „Ich bin mit Tieren groß geworden“, sagte Gisela Peter. So hat sie immer noch zwei Katzen, die ihr viel Spaß machen. Bei der MBB in Wehr arbeite sie. 1961 heiratete die Jubilarin ihren Mann Helmut. Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1978 starb ihr Mann. Mit ihrem Lebenspartner Kurt Seiferle war sie anschließend zusammen, ehe auch er 2011 starb.

Immer noch ist Gisela Peter auf einem Spaziergang anzutreffen und genießt die Sonnenstrahlen auf der Bank vor dem Haus. Gerne erinnert sie sich aber auch an die früheren Urlaubsaufenthalte in Jugoslawien. Sie freut sich, dass die beiden Kinder in der Nähe wohnen und es ihr auch immer noch möglich ist, ein Gläschen guten Rotweins zu genießen. Zum heutigen Geburtstag werden neben den Kindern und den vier Enkelkindern auch zwei Urenkel gratulieren.