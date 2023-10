Rickenbach – Die Stelle der Schulsozialarbeit an der Rickenbacher Grundschule wird von derzeit 80 auf 50 Prozent reduziert. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag mit deutlicher Mehrheit. Die Zurückstufung der Stelle soll zum 1. Januar 2024 erfolgen. Damit reagierte der Gemeinderat auf den Wegfall des vom Land Baden-Württemberg im Schuljahr 2022/23 aufgelegten Förderprogramms „Aufholen nach Corona“, das eine Vollzeitstelle mit bis zu 76.300 Euro pro Jahr bezuschusste. Weil dieses Förderprogramm schon wieder ausgelaufen ist, ist eine erneute Antragstellung nicht mehr möglich. Seit Januar 2020 wird an der Grundschule Rickenbach in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Hochrhein Schulsozialarbeit angeboten. Der Stellenumfang betrug zuerst 50 Prozent, 2022/23 wurde er auf 80 Prozent erhöht.

Derzeit entstehen für die Schulsozialarbeit an der Rickenbacher Grundschule 67.000 Euro an jährlichen Kosten. Abzüglich der Zuschüsse von Land und Landkreis mit je 13.360 Euro muss die Gemeinde Rickenbach einen Eigenanteil von 40.280 Euro aufbringen. Bei Kürzung des Stellenumfangs auf 50 Prozent werden sich Ausgaben von rund 42.000 Euro pro Jahr ergeben. Die mögliche Bezuschussung durch Land und Landkreis wird dann insgesamt 16.700 betragen, wodurch für Rickenbach ein Eigenanteil von 25.000 Euro verbleibt – rund 15.000 Euro pro Jahr weniger als jetzt.

Die Stelle wird eine weitere Veränderung erfahren. Denn zum Jahresende 2023 wird Schulsozialarbeiter Thomas Zogalla, seit 2020 an Bord, in den Ruhestand eintreten. Die Neubesetzung der Stelle sei jedoch nicht Sache der Gemeinde Rickenbach, erklärte Rechnungsamtsleiterin Hildegard Bayer. Es gebe eine unbefristete Vereinbarung mit dem Caritasverband, wonach dieser selbst für einen Ersatz sorgt, so Bayer. Die Vorschläge von Andreas Vogt (CDU) und Rainer Wehrle (Grüne), die Stelle mit eigenem Personal zu besetzen, lehnte Matthias Vogt (Freie Wähler) ab. „Da muss man vorsichtig sein“, sagte er, „Caritas macht gute Arbeit“. In einem Punkt bestand Konsens: Aus dem Gemeinderat gab es keine Zweifel am Bedarf der Schulsozialarbeit. An den Kosten hingegen schon. Martina Lütte (WiR) fand 67.000 Euro für eine 80-Prozent-Stelle zu hoch. „Ich finde das unglaublich teuer“, sagte sie. Aber auch: „Haben müssen wir es“, so Lütte. Margrit Eckert-Schneider (Grüne) bemerkte: „Ich sehe die Notwendigkeit, würde aber auf 50 Prozent zurückschrauben, das würde genügen.“ Walter Waßmer (Freie Wähler) sagte, es sei schade, dass das Land das Förderprogramm zurückfährt. „Das Land zieht sich aus der Verantwortung“, so Waßmer, „die Folgen von Corona sind noch nicht weg“. Vor der Debatte las Bürgermeister Dietmar Zäpernick aus einem Schreiben des Elternbeirats. Dieser machte auf „einen sehr hohen Bedarf an Schulsozialarbeit“ aufmerksam.