Der FC Bergalingen hat die Weichen für einen erfolgreichen Fußballbetrieb nach Ende des Corona-Lockdowns gestellt. Wenn im August – hoffentlich – die neue Saison 2021/22 beginnt, wird bei der 1. Mannschaft ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Vor dem anstehenden Abbruch der Saison 2020/21 steht das Team in der Kreisliga B-3 auf dem neunten Tabellenplatz.

Als Nachfolger des seit 2019 tätigen Isidoro Marchese aus Laufenburg/Schweiz wird Matthias Hertweck aus Höchenschwand die 1. Mannschaft des FC Bergalingen übernehmen. Der 29-Jährige arbeitete seit 2019 an der Seite von Michele Masi zunächst als Co-Trainer beim Bezirksligisten FC Tiengen 08 und seit Sommer 2020 beim SV Jestetten, ebenfalls in der Bezirksliga. Beim FC Bergalingen tritt erstmals eine Cheftrainer-Stelle an. Erste Erfahrungen in dieser Funktion sammelte er – nach Masis Rücktritt – schon im Herbst 2019 als Interimstrainer beim FC Tiengen 08.

Matthias Hertweck lebt in Höchenschwand und arbeitet in Laufenburg. Sein Heimatverein ist der SV Häusern, bei dem er in fast allen Jugendteams spielte. Einzig als B-Junior schnürte er während zwei Spielzeiten seine Schuhe für den Freiburger FC, ehe er zum SV Häusern zurückkehrte. Aktiv spielte er zunächst beim SV Häusern in der Kreisliga B des Bezirks Schwarzwald. Im Sommer 2012 folgte der Wechsel zum SV Jestetten, mit dem er schon ein Jahr später den Aufstieg in die Bezirksliga feierte.

Für seinen Einstieg als Trainer glaubt Matthias Hertweck, den passenden Verein gefunden zu haben: „Ich denke, dass wir hier mit der jungen Mannschaft etwas aufbauen können. Schon nach den ersten Gesprächen mit Sportchef Markus Wassmer und Spielleiter Paco Exposito war ich mir sicher, dass der FC Bergalingen eine gute Wahl für den Start ins Trainergeschäft ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“ Vorsitzender Martin Schmid ist ebenfalls guter Dinge: „Wir wollen langfristig mit Matthias Hertweck arbeiten und streben mit ihm die Rückkehr in der Kreisliga A an.“

Als Co-Trainer steht Matthias Hertweck der bisherige Aktivspieler Turan Bauknecht zur Seite. Der 44-Jährige kam vor zwei Jahren zum Verein, war zuvor beim SV 08 Laufenburg und SV Unteralpfen aktiv. Informationen zum FC Bergalingen im Internet: http://www.fc-bergalingen.de