von Werner Probst

Ihren 95. Geburtstag feiert am Mittwoch, 4. November, Martha Ebner. Auch in ihrem hohen Alter ist die Jubilarin noch recht fit. Ein häuslicher Unfall allerdings sorgt derzeit dafür, dass ihre Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist. Trotzdem ist die Jubilarin guten Mutes. Sie freut sich, dass sie von ihrem Sohn und seiner Partnerin gut umsorgt wird und so den Lebensabend dort verbringen kann, wo sie schon die Kinderjahre verbrachte.

Landwirtschaft und Schreinerei

Martha Ebner war die einzige Tochter des Landwirts-Ehepaares Pfeiffer in der Hennematt. So musste sie schon als Kind viel im elterlichen Betrieb mithelfen. Sie besuchte die Volksschule und half dann weiter den Eltern. 1948 heiratete sie ihren späteren Ehemann Josef Ebner. Schon gleich nach der Währungsreform wurde eine Schreinerei aufgebaut, die dann auch stetig erweitert wurde.

Arbeiten von früh bis spät

So wurde dann ihre Arbeitskraft vom frühen Morgen bis am späten Abend gefordert. Zwei Kinder brachte sie auf die Welt. Etwas ruhiger wurde es dann, als die Landwirtschaft dem Sohn übergeben wurde und später dann auch die Schreinerei. „Ich war in meinem ganzen Leben noch nie im Urlaub“, sagt Martha Ebner. Vor nunmehr 17 Jahren starb ihr Ehemann.

Freuden im Alter

Auch in ihrem hohen Alter weiß die Jubilarin den Alltag noch durchaus zu genießen. Zu ihren großen Freuden gehört, wenn sie von den Enkelkindern besucht wird, aber auch, dass sie noch täglich ein Glas Rotwein, verfeinert mit Ei und Zucker, genießen kann. Am Geburtstag werden neben den Kindern mit Partnern auch fünf Enkel und drei Urenkel zu den Geburtstagsgratulanten gehören.