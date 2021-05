Der Wonnemonat Mai hat bislang wenig Frühlingsgefühle aufkommen lassen, sondern ist durch Kälte und Nässe aufgefallen. Doch diese für den Mai untypisch langanhaltende, ungemütliche Wetterperiode kommt dem heimischen Wald zugute, weil sie die Borkenkäfer im Zaum hält.

Warme Frühjahrstemperaturen und wenig Niederschlag bieten den Borkenkäfern gute Bedingungen zur Vermehrung, so wie in den vergangenen Jahren. „Letztes Jahr war ein perfektes Borkenkäferjahr“, berichtete Kreisforstamtsleiter Markus Rothmund in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am Dienstag. Aber dieses Jahr gab es bis in den Mai hinein frostige Nächte.

„Die Witterung kommt uns jetzt extrem entgegen“, berichtete Rothmund. Die Entwicklung der Borkenkäfer würde erst ab Temperaturen von 15 Grad beginnen, erklärte er. Kein anderer Landkreis in Baden-Württemberg sei derart stark von Borkenkäferbefall betroffen wie der Landkreis Waldshut, so Rothmund.

Davon ist auch der Rickenbacher Kommunalwald betroffen, nachvollziehbar am Rückgang der Fichte – der Baumart, die am meisten unter Borkenkäfern und Klimawandel zu leiden hat.

In Zahlen: Der Fichtenanteil von über 60 Prozent in den 1980er-Jahren ist gegenwärtig auf 45 Prozent gesunken und wird klimabedingt weiter abnehmen. „Der Fichtenanteil hat sich enorm verringert“, sagte Markus Rothmund, „aber die Fichte wird eine wichtige Baumart bleiben“. Dennoch: „In großen Flächen unterhalb von 800 Meter wird sie nicht mehr wie bisher vorkommen“, so Rothmund, „sie wird sich nur noch oberhalb von 1100 Meter behaupten können“.

Rätin Liselotte Schleicher (WIR) sagte dazu: „Wir müssen nachhaltig denken.“ Die Fichte dürfe nicht vergessen werden, forderte sie. Und: „Man muss sie jetzt wieder aufbauen, sonst gibt es mit der Zeit nicht einmal mehr Klopapier“, so Schleicher. Ihre Frage nach den früher häufig aufgestellten Borkenkäferfallen beantwortete Markus Rothmund so: „Sie dienen mehr der Überwachung, verringern kann man eine Population damit nicht.“ Er stellte klar: „Das Klima wird das Stichwort für die Zukunft sein.“

Die Fichte wurde in den vergangenen Jahren in mehreren Bereichen des Rickenbacher Gemeindewaldes durch klimastabile Baumarten wie zum Beispiel die Douglasie ersetzt. Von der Esche riet er wegen eines Pilzbefalls ab. „Man möchte resistente Arten züchten, aber das dauert viele Jahre“, sagte er.

Holzverkauf nach China und in die USA

Gemeinderat Peter Kermisch sagte mit Blick auf Holzverkauf nach China und in die USA: „Das finde ich schade und kann ich nicht nachvollziehen.“ Antwort von Markus Rothmund: „Es wird weniger nach China exportiert und es geht nicht alles nach Nordamerika.“ Was es mit den Holzlagerplätzen auf sich hat, beantwortete Revierleiter Karl-Ulrich Mäntele so: „Die Sägewerker nutzen den Wald als billige Lagerplätze.“ Und: „Mit dem Käfer passiert nichts, es ist nur ärgerlich, dass die Lagerplätze belegt sind.“