Drei Häuser, zehn Wohnungen, eine Heizung: Die Familien Schlachter, Schmid und Zietlow aus Hottingen gehen ihren eigenen Weg aus der Energiekrise, indem sie sich an einem Nahwärmenetz beteiligen. Errichtet hat es Martin Zietlow, Geschäftsführer der Firma Schäuble Bad-Energie-Wärme, mit dem Fachwissen seiner Mitarbeiter Tobias Gibis und Tobias Jehle. Sie sind spezialisiert auf Biomasse und haben das Projekt geplant und ausgeführt, inklusive Verlegung der Nahwärmeleitung sowie Errichtung des Holzhackschnitzellagers.

Heizöl wird nicht mehr gebraucht: Roland Schmid vor seinem Mietshaus mit sechs Wohnungen. Das Haus ist an das Nahwärmenetz von Martin Zietlow angeschlossen.

Das Nahwärmenetz versorgt 900 Quadratmeter Wohnfläche

Mathias Knab vom Haus Knab-Schlachter nutzt das vor Kurzem in Betrieb genommene Nahwärmenetz für zwei Wohnungen, Roland Schmid in dessen Mietshaus für sechs Wohnungen und die Familie Zietlow ebenfalls für zwei Wohnungen sowie für das Betriebsgebäude der Firma Schäuble. Ergibt zusammen eine Wohnfläche von rund 900 Quadratmetern.

Martin Zietlow hat die Anlage selbst finanziert und betreibt diese auch. Die Anschlusskosten zahlen die benachbarten Abnehmer. Insgesamt werden fünf Öltanks entfernt. Roland Schmid hatte alleine drei Öltanks und eine rund 30 Jahre alte Ölheizung für die sechs Wohnungen im Haus.

Martin Zietlow im Heizraum am Wärmetauscher.

Heizöl adé, das war gestern

„Wir brauchen kein Heizöl mehr“, bringt Schmid die Vorteile auf den Punkt. Außerdem sei jedes Haus weiterhin unabhängig, was den Nutzen der Energie betreffe. Die Initiative sei von Martin Zietlow ausgegangen, berichtet er, „da muss man einfach mitmachen, denn er hat den Mut“. Martin Zietlow hat rund 120.000 Euro für das Nahwärmenetz in die Hand genommen – eine Investition, die für ihn aus mehreren Gründen Sinn macht.

Einerseits sind die Betriebskosten auf einen Standort konzentriert, wodurch die Unterhalts- und Wartungskosten erheblich reduziert werden. Andererseits erachtet Zietlow ein derart kleines, regionales Nahwärmenetz, wie er es betreibt, als „Ausweg aus der Energiekrise“. Denn: „Wir können bestimmen, wo unser Rohstoff herkommt“, sagt er, „wir haben ihn lokal im Hotzenwald“.

Die Anlage Im Keller des Ausstellungs- und Wohnhauses der Familie Zietlow befindet sich neben der Heizanlage, die auch Warmwasser produziert, ein Wärmetauscher, also eine Übergabestation an die benachbarten Häuser. Die Holzhackschnitzel werden im gleichen Raum in einem Bunker mit 50 Schüttraummetern gelagert, was für zwei bis drei Monate (je nach Wetterlage) Betrieb reichen sollte. Auf einem gegenüberliegenden Grundstück werden zusätzlich größere Mengen Holzhackschnitzel gelagert. Das Puffervolumen der Anlage beträgt fast 8000 Liter. Im Jahr benötigt die Anlage rund 300 Kubik Holzhackschnitzel für drei Wohnhäuser und ein Betriebsgebäude.

Zentrales Heizwerk arbeitet mit Hackschnitzeln

Gerade im Hotzenwald sei der Rohstoff Holz reichlich vorhanden und könne von regionalen Unternehmen zu Hackschnitzeln verarbeitet und angeliefert werden – was kurze Wege garantiere und kostensparend sei. Insofern verstehe er nicht, wieso das einheimische Holz ins Ausland nach China oder in die USA verfrachtet werde, wo es doch vor Ort genutzt werden könnte.