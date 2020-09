von sk

Eine Ölspur größeren Ausmaßes wurde am Samstag gegen 11.30 Uhr zwischen Bergalingen und Wehr gemeldet. Offenbar hatte sich an einem Auto im Bereich der L 155 an der Abzweigung nach Hütten die Ölablassschraube gelöst und das Öl ergoss sich über die Fahrbahn. Aufgrund der Ölspur konnte das Verursacherfahrzeug aufgefunden werden. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma und die Feuerwehr gereinigt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761/934-0, sucht Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Ölspur möglicherweise gefährdet wurden.