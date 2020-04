von sk

Nach einem Streifvorgang zwischen einem Lieferwagen und einem Pkw am Mittwoch, 29. April, in Rickenbach klagte eine Mitfahrerin im Auto über Schmerzen. Gegen 16.10 Uhr war der 33-jährige Lieferwagenfahrer aus der Straße Kirchsteig in die bevorrechtigen L 151 eingefahren. Es kam zum Streifvorgang mit einem auf der Landstraße herannahenden VW Touran eines 55 Jahre alten Mannes. Im Touran verletzte sich eine 55-jährige Frau leicht. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Sachschaden liegt bei rund 8500 Euro.