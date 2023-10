Musik lebt von der Schnelligkeit und Ruhe, von laut und leise, von tief und hoch. Das nahm sich der Rickenbacher Gesangverein bei seinem Jahreskonzert am Samstagabend in der Gemeindehalle zu Herzen. Mit den befreundeten Sängern aus Wittlingen begeisterten sie die Zuhörer mit einem bunt gemischten Programm aus Pop, gefühlvollen Liedern, Gospel und aus der Filmmusik – von allem etwas für jeden Geschmack.

Stimmstarkes Ensemble

Eine wunderschöne Vorstellung bot das Chörle mit ihrem Dirigenten Martin Angell mit einem breit gefächerten Repertoire. Schwungvoll wurde mit viel Temperament das britische Volkslied „Red Red Rose“ von Stefan Kramer vorgetragen. Nach „Yesterday“ von den Beatles folgte die Eigenkomposition „Herbstbild“ von Martin Angell. Der Text stammte von Friedrich Hebbel und wurde vorab vom Conférenciers Josef Klein gefühlvoll vorgetragen. Er führte informativ durch das vielfältige Programm. Passend zum Herbst fühlte man bei dem anspruchsvollen Stück, wie die Blätter langsam fallen.

Bei „Praise Him“ traten die Sänger aus Wittlingen in einen lebhaften Wechselgesang mit Tomi Kaufmann am Klavier auf. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Abrupter Wechsel bei „Plenty Good Room“ – hier reiste das Publikum in einem Zugabteil flott in eine bessere Welt. Dann gab es wieder einen abrupten Wechsel zu einem etwas langsamen irischen Volkslied „Danny Boy“. Nach „An Irish Blessing“ folgte die Zugabe „Down By The Riverside“, einem amerikanischen Gospelsong und Bekenntnis zum Pazifismus.

Spritzig und gut gelaunt präsentierte sich der Gesangverein Wittlingen erstmals als Gastchor. Über das Ehepaar Josef Droll und seiner Frau Regina hat sich eine tiefe Freundschaft entwickelt.

Der Männerchor vom Gesangverein Hotzenwald Rickenbach begeisterte beim Jahreskonzert mit Gershwin Melodien. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die Markgräfler Sänger mit ihrem Dirigenten Tomi Kaufmann brachten einen bunten frischen Liedermix aus Pop, gefühlvollem Hochzeitslied, Gospel und bis hin zum kraftvollen, tief berührenden Kinohit aus Schweden mit. Begonnen wurde mit dem Lied „Butterfly“ von Danyel Gerard und nach dem Beatle-Song „Ob-La-Di“ musste sich der oder der eine Träne wegdrücken beim Filmsong „The Rose“, dem beliebten Hochzeitslied. Bei „Praise Him“ traten die Sänger in einen lebhaften Wechselgesang mit Tomi Kaufmann am Klavier auf. Die Zuhörer waren vom Gospel-Song begeistert und wählten ihn als Zugabe aus. Die Musik lebt von Gegensätzen, so rundeten „Groß ist der Herr“ von C.P. Emanuel Bach und der Kinohit „Gabriellas Lied“ das Programm ab.

Voller Schwung

Claudia Moser begleiteten den Männerchor Camerata Hotzenwalda auf dem Klavier. Die Formation begeisterte und man sah ihnen den Spaß beim Singen an. Begrüßt wurden die Zuhörer mit dem Hotzenwaldgruß von F.X. Schmerbeck und kraftvoll mit Schwung ging es weiter bei „Auf ihr Brüder, lasst uns singen“ von Hermann Openhofer.

Das Sahnehäubchen zum Konzertabschluss bildete der gemeinsame Auftritt der drei Chöre mit dem Lied „Sing mit mir“ von Otto Groll. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Locker und heiter präsentierten sie Sänger Gershwin Melodien als Medley mit den drei Welterfolgen „ S´Wonderful“, „Oh, Lady Be Good“ und „I got Rhythm“. Es folgte der Ohrwurm „Du hast Glück bei den Frauen, Bel Ami“ bevor sich die erfahrene Truppe treffend mit „Diese flotte Melodie“ von Dieter Frommlet von den Zuhörern verabschiedeten.

Eine wunderschöne Vorstellung bot das Chörle mit ihrem Dirigenten Martin Angell mit einem breit gefächerten Repertoire. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Das Sahnehäubchen zum Konzertabschluss in den Gemeindehalle Willaringen bildete der gemeinsame Auftritt der drei Chöre mit dem Lied „Sing mit mir“ von Otto Groll.