Intensive Gespräche zur Verbesserung der Lehrerversorgung an der Grundschule Hotzenwald in Rickenbach haben im Juni stattgefunden. Dazu hatten sich zahlreiche Vertreter aus Politik, Verwaltung und der Schule eingefunden. Dabei waren laut der Pressemitteilung des CDU-Ortsverbands Herrischried die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, Bürgermeisterstellvertreter Peter Kermisch aus Rickenbach, Bürgermeister Christian Dröse aus Herrischried, Schulrat Bernd Mugrauer vom Schulamt Lörrach, Rektor Daniel Dierenbach und Konrektorin Marion Kaltenbach, die Elternbeiratsvorsitzende Nadine Kaiser und ihre Stellvertreterin Stefanie Strittmatter, Sonja Dannenberger, Vertreterin des Verbands Bildung und Erziehung, Marianne Husemann, Rektorin der Gemeinschaftsschule Hotzenwald, der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Bernd Jägle aus Rickenbach, Nicole Allgaier, Vorsitzende CDU-Ortsverbands Herrischried, und interessierte Gemeinderäte sowie Mitglieder der CDU-Ortsverbände beider Gemeinden. Die CDU-Ortsverbände Herrischried und Rickenbach hatten gemeinsam zu dem Termin vor Ort eingeladen.

Sabine Hartmann-Müller informierte sich zur aktuellen Situation. Viele Unterrichtsstunden fielen im vergangenen Schuljahr aus oder konnten nur durch kurzfristige Umbesetzungen von Lehrkräften bewerkstelligt werden, erklärten die Vertreter der Schule. Das hatte zur Folge, dass kurzfristig Klassen zusammengelegt, oder einzelne Tage im Home-Schooling stattfinden mussten. Das bringt berufstätige Eltern in Bedrängnis. „Aktuell ist ein regulärer Schulbetrieb nur möglich, weil viele Kollegen und Kolleginnen so motiviert sind und viel mehr leisten als sie müssten. Es hat aber alles seine Grenzen“, erklärte Rektor Daniel Dierenbach. Der im Lehrplan vorgesehene Schwimmunterricht konnte gar nicht mehr erfolgen. Auch Sportunterricht sei oft das Erste, was gestrichen würde. Alle Fehlstunden des Schuljahres zu kompensieren und den Kindern trotzdem das Wissen zu vermitteln, sei für alle ein Kraftakt, dabei bräuchten gerade die Jüngsten verlässliche Strukturen.