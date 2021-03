Mit 37,6 Prozent ist in der Gemeinde Rickenbach das Ergebnis für die Grünen noch einmal deutlich besser ausgefallen im Landesschnitt. Überdurchschnittlich hoch war der Zuspruch für die Grünen bei den Briefwählern. Hier erhielt der Wahlkreiskandidat Niklas Nüssle 43 Prozent der Stimmen. Das einzige Ergebnis unter 30 Prozent erhielt Nüssle in Hottingen. Hier erhielt er 27,1 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zur Landtagswahl 2016 legte die Partei in der Hotzenwaldgemeinde mehr als acht Prozentpunkte zu.

Im gleichen Umfang verlor die CDU – zum zweiten Mal in Folge – und landete letztlich bei 22,4 Prozent der Stimmen. Die meisten Stimmen erhielt die CDU-Abgeordnete Sabine Hartmann-Müller in Rickenbach (27,1 Prozent). In Hottingen brachte sie es sogar nur auf 19 Prozent und landete folglich noch hinter der AfD.

Die AfD mit ihrem Wahlkreiskandidaten kam in der Gemeinde auf 12,9 Prozent, wobei die Bandbreite beachtlich war: annähernd 20 Prozent gab es in Hottingen, nur knapp neun Prozent bei den Briefwählern.

Mit 10,4 Prozent der Stimmen schaffte die FDP und ihr Kandidat Harald Ebi Platz vier der Parteien in der Gemeinde. Abgeschlagen dahinter der SPD-Kandidat Peter Schallmayer mit sieben Prozent.