von Josef Klein

Über die Feiertage ist aus Plombières-les-Bains ein Gruß an die Partnergemeinde Rickenbach eingetroffen. Die Bürgermeisterin Lydie Barbaux übersandte auch ein neu erschienenes Buch, das die Bäderstadt am Westrand der Vogesen von seinen vielfältigen Seiten zeigt. Der Titel des Buches heißt „Plombières les Bains – la Surprenant“, auf Deutsch: „Plombières les Bains – die Überraschende“. Schon das Titelbild kann das Ambiente der napoleonischen Zeit nicht verleugnen. An dem Druckwerk gearbeitet haben der Kunst- und Geschichtsverein, sowie regionale Photographen und Texter.

Das Buch beginnt mit einem Einstieg in die Geschichte. Da dürfen die zahlreichen Balkone, die das Bild der Stadt prägen, nicht fehlen. Und neben der Geschichte gibt es im Buch auch erheiternde Geschichtchen. So erfahren die Leser, wie einst die Kaiserin Joséphine – Gattin von Napoleon I. – vom Balkon fiel.

Die Augronne – das Flüsschen durch die Stadt – spielte schon bei den alten Römern eine Rolle und natürlich erklären Passagen über Kirche, religiöses Brauchtum und historische Gebäude deren Bedeutung. Wichtig zu wissen, dass auch das einzigartige Plombièrer Eis (Glace de Plombières) vorgestellt wird, das seinerzeit schon von Napoleon III. gelobt wurde. Auch dazu gibt es eine kuriose Geschichte.

Über Kunst und Künstler findet man ebenfalls einiges in dem Buch, von der Musik über die Malerei und handwerklicher Kunst, wie Sticken, Tönern oder Holzbearbeitung. Dann geht es weiter zu wirtschaftlichen Aspekten. Großprojekte wie das Casino, aber auch Besonderheiten wie der Rhabarberwein der Familie Moine kommen zur Sprache, bevor das Buch über das „Leben in Plombières“ endet. Hier werden unter anderem der Weihnachtsmarkt, die Terrassengärten oder das Schwimmbad vorgestellt.

Insgesamt liegt ein vielbebildertes Werk vor, das Eindruck hinterlässt. Zum Schmunzeln soll hier das Erlebnis der Kaiserin Joséphine wiedergegeben werden. Erläuternd wird vorangestellt, dass ein Kürassier ein Reiter der schweren Kavallerie ist: Der Fall Joséphines in die Arme eines Oberst der Kürassiere.

Die Kaiserin Joséphine wohnte in der Rue Stanislas 4, einem schönen Haus gegenüber dem Stanislas-Bad. Die Geschichte berichtet, dass Joséphine mit Madame Adrienne de Gambis, General Colle und Bürger Latour auf dem Holzbalkon ihrer Wohnung stand. Als sie einen Hund auf der Straße bellen hörten, beugten sie sich über den Balkon, der unter dem Gewicht von vier Personen zu Boden sackte.

In den Armen des Oberst gelandet

Joséphine stürzte – genau wie Madame de Gambis -, wurde aber glücklicherweise von einem zu dieser Zeit vorbeikommenden Oberst der Kürassiere aufgefangen. Mehr Angst als Schaden für Joséphine, die keine Frakturen, aber mehrere blaue Flecken hatte und während ihrer Genesung alle möglichen Aufmerksamkeiten nutzen konnte. Die Kaiserin beschloss, Plombieres-les-Bains nach dreimonatigem Aufenthalt am 15. September 1798 zu verlassen.

Das zweite Geschichtchen über das Glace de Plombièrers: Als Napoleon III. sich wieder einmal in Plombiéres aufhielt, sollte sein italienischer Küchenmeister Eis machen – Vanille Eis. Ein kleiner Kunstfehler des Kochs ließ aber das Eis nicht so werden, wie es hätte sein sollen und wie es der Kaiser gewohnt war. Was nun? Der findige „Maitre de cuisine“ warf einfach eingemachte Früchte (Kirschen, Aprikosen) Pistazien und Kirschwasser in das Vanille-Eis und servierte es. Napoleon zeigte sich sehr zufrieden und fragte nach dem Namen dieser Eissorte. Die Antwort des Küchenmeisters hat sich bis heute gehalten: „Glace Plombiéres“.