Der in Vogtsburg am Kaiserstuhl lebende gebürtige Holländer Jan Douma arbeitet mit den Materialien Holz, Stein und Beton. Im Rahmen des Görwihler Kultursommers stellte er am Sonntag in der Kapelle in Glashütten eine Marmorskulptur und in der Rickenbacher Pfarrkirche Holzarbeiten vor. Die Musik an diesem Tag kam vom Kontrabassduo „Bass-Da“.

Doumas Objekte korrespondieren mit ihren Ausstellungsorten, die nach seiner eigenen Aussage nicht austauschbar wären. „Offbeat“ in der Wortbedeutung von „außergewöhnlich“ betitelt er die Skulptur aus österreichischem Marmor, der die Besonderheit aufweist, dass er in hellen rosa-seidengrauen Farbtönen schimmert. Die, so fand Douma bei der Kapellenrundreise im Vorfeld zum Kultursommer, passen gut zur Farbigkeit der Kapelle von Glashütten.

Neue Qualität durch Schwärzung

Im Gegensatz dazu schien dem Künstler die glänzende Schwärze der geflammten Holzskulpturen, die er in Rickenbach zeigt, passend zu sein zu den provozierenden Darstellungen des dortigen Altargemäldes, die in dieser Form für ihn ganz neuartig waren. Die nur mit der Kettensäge bearbeiteten Hölzer bekommen durch die Schwärzung eine neue Qualität, der Charakter des Holzes verschwindet hinter der grafischen Wirkung seiner Formung, drei Paare darstellend mit den Überschriften „intim – verbunden – gleichwertig“. Die einzelnen Teile, aus denen sich die Skulptur zusammensetzt, stehen miteinander in einer lebendigen Beziehung, bilden quasi gemeinsam einen Klang.

Das Duo „Bass-Da“, bestehend aus Markus Lechner und Jonas Hoenig, hatte eine breite Palette lebendiger musikalischer Klänge im Gepäck, von einer sonoren getragenen Aria von Telemann über Jazzstandards und Beatlesadaptionen aus der Feder von Jonas Hoenig bis zu einem markanten Tango und einer witzigen modernen Originalkomposition für zwei Kontrabässe in Suitenform. Auch je ein selbst komponiertes Solo gaben beide Musiker zum Besten.