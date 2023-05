Politische Vertreter der SPD von Bund und aus dem Landkreis haben am Dienstag die Firma Engel Kältetechnik in Rickenbach besichtigt. Kälteanlagenbaumeister Björn Engel führte die Delegation mit Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, Kreisrätin Karin Gallmann, dem Sprecher der SPD Kreistagsfraktion, Volker Jungmann, Kurt Wenk, Vorsitzender der SPD in Wehr, und Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick durch den Betrieb. Die Staatssekretärin sprach von der Wertschätzung für das Handwerk als wichtigen Faktor. Björn Engel lobte die Gemeinde Rickenbach, die sich für die Ansiedelung des Betriebes im Gewerbegebiet Schaffeld eingesetzt habe. Bürgermeister Dietmar Zäpernick erklärte, die Gemeinde habe Grundstücke zu einem günstigen Preis angeboten, um die Betriebe beim Aufbau zu unterstützen. Im Ausstellungsraum erklärte Björn Engel die Funktionsweise von Klimageräten und betonte den klimaschonenden Einsatz von modernem Kältemittel. Zur Sprache kam die Möglichkeit, die Abwärme von Klimaanlagen auch für Heizzwecke zu nutzen. Rita Schwarzelühr-Sutter sagte: „Diese Technik muss im Kreislauf gedacht werden“. Björn Engel ergänzte: „Das ist ein sinnvolles Zusammenspiel“. Bezüglich der finanziellen Förderung, speziell von kleinen Klimageräten sah Engel indes noch Nachholbedarf: „Auch Kleinanlagen sollten gefördert werden“. Die Staatssekretärin sah den Schwerpunkt eher im Gewerbe: „Förderprogramme für die Bevölkerung wird es aktuell nicht geben“. Laut Björn Engel liegt der Schwerpunkt beim Absatz derzeit auf dem Gewerbe. Die Firma lege Wert auf einen leisen Betrieb und geringen Stromverbrauch der Anlagen. In Privathaushalten werden laut Engel Klimageräte zu 95 Prozent in bereits bestehenden Gebäuden nachgerüstet.

Björn Engel machte sich 2018 selbstständig. Das Lager befand sich damals noch in einer Doppelgarage in einem Wohngebiet. Der Anfang 2021 bezogene Neubau bietet eine Lagerfläche von 375 Quadratmetern und wird mittels einer Wärmepumpe beheizt.