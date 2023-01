Rund 120 Personen, darunter viele Vereinsvertreter, nahmen am Neujahrsempfang der Gemeinde Rickenbach am Mittwochabend teil. Den gesellschaftlichen Anlass umrahmten der Männerchor und das Chörle vom Gesangverein Hotzenwald Rickenbach. Den Männerchor leitete Claudia Moser, das Chörle Martin Angell.

Unter den Gästen befanden sich Altbürgermeister Georg Keller, Pfarrer Bernhard Stahlberger, der Rickenbacher Schulrektor Daniel Dierenbach sowie Mitglieder des Gemeinderates. Für die Verpflegung der Gäste kam die Feuerwehrabteilung Willaringen auf.

Ausgezeichnet Die Kindergärten Willaringen und Rickenbach wurden 2021 und 2022 jeweils als Naturpark Kindergarten ausgezeichnet. Darauf wies Bürgermeister Dietmar Zäpernick in seiner Ansprache hin. Willaringen war der erste Kindergarten überhaupt, der diese Auszeichnung vom Naturpark Südschwarzwald erhielt. Das heißt: Die Kindergärten haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Kindern den Bezug zur Natur, der Region, ihrer Geschichte und Kultur aufzuzeigen, Kenntnisse über Natur und Landschaft zu vermitteln und zugänglich zu machen.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Ansprache von Bürgermeister Dietmar Zäpernick. „Die Welt ist eine andere geworden“, sagte er mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, die Aufstände im Iran, auf Umweltkatastrophen und weitere prägende Ereignisse im Vorjahr. „Wir sind gefragt“, so Zäpernick, „wir können schon lange nicht mehr so tun, als ob uns das nichts angeht“. Und: „Wir sollten stärken, was uns verbindet.“ Am Ende zähle, dass die Menschen miteinander im Gespräch bleiben, im Großen und im Kleinen Demokratie leben.

Gut gesungen: Der Männerchor vom Gesangverein Hotzenwald Rickenbach trat ebenfalls beim Neujahrsempfang in der Gemeindehalle Willaringen auf. | Bild: Peter Schütz

2022 war auch für Rickenbach ein bedeutendes Jahr, im positiven Sinn. Die Grundschule wurde saniert und erhielt einen Anbau. Noch ein paar Arbeiten in der Außenanlage sowie eine grundschulgerechte Sportanlage seien nötig, so Zäpernick, „dann haben wir für unsere Kinder beste Voraussetzungen geschaffen“. Die Verlegung von Glasfaserkabeln für schnelles Internet komme voran, „auch hier befinden wir uns auf gutem Weg“. Dietmar Zäpernick: „In der Gemeinde wird kräftig gebuddelt und gegraben. Das Ziel ist, dass im Jahr 2024/25 alles fertiggestellt ist.“

Als neues Angebot in der Zukunft nannte er den Bestattungswald. Dieser soll bereits im laufenden Jahr umgesetzt werden. Außerdem: „Wir versuchen, das Bauen weiterhin möglich zu machen und wir werden in Sachen erneuerbare Energien nachdenken müssen.“

„Wir werden in Sachen erneuerbare Energien nachdenken müssen.“ – Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick in seiner Neujahrsansprache. | Bild: Peter Schütz

Zäpernicks Dank galt den vielen ehrenamtlichen Helfern in den Vereinen und Institutionen, deren Engagement in vielfältiger Weise erkennbar sei. Stichworte: Schulhaus Altenschwand, Spielplatz Egg, Hotzenpfad, Pflege von öffentlichen Plätzen in der Gemeinde, Ausrichtung von Festen. Bezüglich seiner Aussage im SÜDKURIER, er würde bei einem Besuch von Bundeskanzler Scholz anregen, „den total übertriebenen Bürokratiewahnsinn zu stoppen“, erklärte er: „Die Städte und Gemeinden im Landkreis Waldshut haben die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht.“

Die Bürokratie werde immer ausufernder und verursache enorme Kosten – bei gleichzeitigem Personalmangel, sagte Zäpernick. Sein Fazit: „Als kommunale Entscheidungsträger fühlt man sich immer weniger ernst genommen und es ist zu befürchten, dass wir bald keinen Handlungsspielraum mehr haben werden.“