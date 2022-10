von Werner Probst

Der Musikverein Alpenblick Willaringen unter der Leitung von Hubert Ücker eröffnete musikalisch die Versammlung, ehe der Bezirksvorsitzende Peter Matt neben den Vereinsvertretern auch den Vizepräsidenten des Verbandes, Ralf Eckert, begrüßen konnte.

Nach der Totenehrung bilanzierte Peter Matt das letzte Jahr, bei dem viele Veranstaltungen wegen der Corona Kriese nicht stattfinden konnten. Zu den erfreulichsten Begebenheiten im Berichtsjahr aber gehörte, dass Klaus Siebold sich bereit erklärte, den verwaisten Posten des Bezirksdirigenten kommissarisch zu übernehmen. Mit einem Bündel von Ideen habe er den Arbeitsbezirk mit derzeit noch 13 Musikvereinen bereichert.

Jugendarbeit liegt ihm am Herzen

Klaus Siebold berichtete über seine Arbeit als kommissarischer Bezirksdirigent, die ihm von Anfang an viel Spaß gemacht habe. Bereits bei seinem ersten Brief habe er viel Resonanz bekommen, obwohl sich mehrere Vereine geradezu in einem „Dornröschenschlaf“ befunden hätten.

Besonders die Jugendarbeit sei ihm besonders am Herzen gelegen. Besonders die Jugendarbeit des Musikvereins Alpenblick Willaringen sie geradezu vorbildlich gewesen. Wie er weiter ausführte, sei er immer gerne bereit, nicht nur Vereine zu beraten, sondern auch als Aushilfe den Dirigentenstab zu führen.

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Eckert überbrachte die Grüße der Gemeinde Rickenbach und betonte die Wichtigkeit einer guten Jugendarbeit in den Vereinen. Diese sei gerade in Rickenbach mit seinen vier Musikvereinen vorbildlich und der Verband eine gute Institution.

Arbeit des Verbandes

Der Vizepräsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, Ralf Eckert, beleuchtete die Arbeit des Verbandes. So sollen auch im kommenden Jahr wieder Kurse für das Jungmusikerleistungsabzeichen möglich sein. Diese sollen nicht mehr in Steinabad stattfinden, da die Qualität der Unterkunft nicht mehr den Ansprüchen des Blasmusikverbandes entsprechen würden. Derzeit sei der Verband noch in Verhandlungen mit alternativen Angeboten.

Auch das Verbandsjugendorchester wird im kommenden Jahr wieder in der Probenarbeit offen sein. Orchestervorsitzender wird ab Januar Leon Spitz aus Bernau sein und als sein Stellvertreter wird Simon Schmidt aus Rickenbach fungieren.

Aktenübergabe zum Amtsantritt

Zum Schluss der Bezirksversammlung überreichte Ehrenbezirksdirigent Peter Fräßle, der während 39 Jahren als Verbandsdirigent fungierte, seinem Nachfolger seine vielfältigen Aufzeichnungen aus seiner Dirigentenzeit, ehe der Musikverein Willaringen musikalisch den Abschluss der Versammlung machte.

Ehrenbezirksdirigent Peter Fräßle (rechts) überreichte dem neuen Bezirksdirigenten Klaus Siebold seine Aktenordner. | Bild: Werner Probst