Großen Anklang fand das Clowntheater Kakerlaki im Rahmen des gemeinsamen Kinderferienprogramms der Gemeinden Rickenbach, Herrischried und Görwihl in der Gemeindehalle Willaringen. Mehr als 100 Kinder und ihre Begleiter ließen sich von Clown Beppo alias Roland Kurz in eine Welt voller Spaß, Lachen und Zauberei entführen.

Im Clownkostüm, mit roter Nase und bunter Gesichtsschminke brauchte der Spaßmacher aus Villingen keine Aufwärmzeit, um das zahlreiche Publikum in beste Stimmung zu versetzen. Kaum losgelegt, schon waren Kinder wie auch Erwachsene Feuer und Flamme für das, was der lebhafte Unterhalter alles so vom Stapel ließ. Clown Beppo bot ein breites Spektrum an witzigen und komischen Beiträgen. Diese lösten regelrecht Begeisterung aus, auch deshalb, weil er seine Zuschauer aktiv in sein Programm einband. Da durfte ein Vater wie Tarzan den Schrei des Affenmenschen nachahmen, und die Muttis zusammen mit ihren Kleinen Affengeheul anstimmen. Und ganz laut im Saal wurde es, als die Kinder bei Beppos Gesangsnummern die Refrains mitsangen, klopften und stampften. Ganz große Spannung lag in der Luft, als Clown Beppo seinen mitgebrachten roten Zauberkoffer hervorholte. Aber erst nach aufgeregtem Zurufen des Zauberspruchs „Abrakadabra“ durch die Kinder gelangen schließlich die kleinen Zaubertricks, die von großen, staunenden Kinderaugen verfolgt wurden.

Eigentlich tritt das Clowntheater Kakerlaki auf seiner Sommertournee immer im Duo auf. Auf den Partner

von Clown Beppo mussten die Zuschauer an diesem Tag jedoch verzichten. Weil der Partner überraschend krankheitshalber ausfiel, hatte Clown Beppo ein gelungenes Soloprogramm in die Gemeindehalle Willaringen mitgebracht.