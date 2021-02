Dass das Willaringer Schulhaus entgegen früherer Vorstellungen kein Haus für mehrere Vereine wird, sorgte nicht bei allen Gemeinderäten für Zustimmung. Peter Schütz zeigt auf, was Haltung ist, obwohl sich am Ergebnis dennoch nichts ändert.

Haltung ist, wenn man trotzdem dagegen stimmt. Erst recht, wenn alle anderen dafür stimmen. So geschehen in der öffentlichen Sitzung des Rickenbacher Gemeinderates am vergangenen Dienstag, als klar wurde, dass das Willaringer Schulhaus entgegen