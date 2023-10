Rickenbach-Hütten – Über ein gutes Vereinsjahr berichteten die Verantwortlichen der Bläserjugend Hotzenwald (BJH) in der Jahreshauptversammlung am Mittwoch im Schulsaal in Hütten. So konnte im vergangenen Jahr die Schülerzahl nach der Corona-Krise um sieben gesteigert werden. 63 Instrumentalschüler sind derzeit in der Ausbildung.

Nach der Begrüßung der Versammlungsteilnehmer durch Markus Wagner verlas Kerstin Maier den Geschäftsbericht. Erster Höhepunkt im Berichtsjahr war demnach der Weihnachtsmarkt im Klausenhof in Herrischried, wo die Bläserklassenkinder und die Music-Kids aufspielten und viele Zuhörer begeisterten. Im Mai gab es wieder einen Aktionstag in der Grundschule in Rickenbach. 80 Kinder nahmen daran teil. Sie konnten an sechs Stationen verschiedene Instrumente nicht nur kennenlernen, sondern auch ausprobieren. Ein weiterer Höhepunkt im Berichtsjahr waren auch der Tag der offenen Tür in der Grundschule in Rickenbach und in der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried, wo die Bläserklassenkinder in verschiedenen Vorspielen ihr Können unter Beweis stellen konnten.

Über die Music-Kids und die Orchesterklasse berichtete Fenja Kling. Die Zahl der Musizierenden ging auch in diesem Jahr zurück. So gehören derzeit nur noch 15 Kinder den Music-Kids an. In den beiden Orchesterklassen spielen derzeit 59 Kinder mit. Ralf Eckert berichtete über die Schülerzahlen der Bläserjugend Hotzenwald, wo derzeit 63 Schüler ausgebildet werden. Die höchste Schülerzahl stellt dabei die Trachtenkapelle Herrischried mit 21 Schülern, gefolgt vom Musikverein Rickenbach mit 18 Schülern. Gemeinderätin Margrit Eckert-Schneider überbrachte die Grüße der Gemeinde und lobte die gute Arbeit des Führungsteams. Zum Abschluss der Versammlung gab es viele Vorschläge für die Förderung des Musiknachwuchses.

Die Bläserjugend Hotzenwald wurde vor sieben Jahren gegründet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bj-hotzenwald.de.