von sk

Johannes Kammerer hat es geschafft: Zum ersten Mal in der Geschichte der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH) gab es einen 1000-Kilometer-Segelflug mit Start und Landung auf dem Flugplatz Hütten-Hotzenwald. Der Flug war am 20. Juli, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Ein gewohnter Anblick: Das Flugzeug von 1000er-Pilot-Johannes Kammerer ist das erste am Start. | Bild: LG Hotzenwald

Zwar liegt der Flugplatz Hütten-Hotzenwald landschaftlich herrlich. Thermisch hingegen, ist es vormittags oft nicht ganz einfach für die Segelflieger, den Einstieg in den Südschwarzwald oder ins Jura zu finden. Wenn der Flugbetrieb beginnt, ist Johannes Kammerer meist der Erste, der sich für einen Streckenflug in die Luft begibt, was eine gehörige Portion Kampfgeist und Hartnäckigkeit voraussetzt.

Herrischried Suche nach vermeintlichem Crash-Flugzeug: Absturz-Übung scheucht unnötig Rettungsdienste auf Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem er „den Tausender“ geflogen ist, sagt er: „Der Frühstart war der Schlüssel zum Erfolg.“ Ein solcher Flug ist von Anfang an unter Zeitdruck; man fliegt gegen das Thermikende am Abend an. Die Strecke ging vom Südschwarzwald über die Schwäbische Alb bis nach Eichstätt, dann zurück gegen den Wind über den Hotzenwald hinweg, wo er nicht landete, sondern weiterflog ins Jura bis fast zum Genfer See. Anschließend ging es am Hotzenwald vorbei, zum Klippeneck am Rande der Schwäbischen Alb. Dort erkämpfte er in der letzten Thermik die notwendige Höhe, um zum Flugplatz in Hütten zurückzufliegen.

Fast zehneinhalb Stunden Flug

Während der Flugzeit von zehn Stunden und 24 Minuten gab es einige Schwierigkeiten zu meistern: von einer weiten Strecke, die ohne jedes Steigen unter einer abschirmenden Bewölkung durchflogen werden musste, über diverse Funkkontakte mit Fluglotsen, um Freigaben für den Durchflug von Lufträumen zu erfragen, bis hin zur bereits erwähnten Zeit, gegen die angeflogen werden musste – schließlich braucht es für Thermik genügend Sonneneinstrahlung, damit die Luft warm wird und aufsteigt.

Rickenbach Absagen wegen Corona-Vorschriften Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Frage, wann er gewusst hat, dass es klappen wird mit dem Tausender, antwortet Johannes Kammerer: „Ganz zum Schluss erst.“ Genauer war es der Moment, als er in der letzten Thermik mit einem „request direct: approved“ die Freigabe des zuständigen Fluglotsen erhielt, in den kontrollierten Luftraum zu steigen, um die notwendige Höhe für den Heimflug zu erreichen.

Bad Säckingen Das Gefühl des Fliegens fasziniert immer mehr Menschen aus Bad Säckingen und Umgebung Das könnte Sie auch interessieren

Wer sich für die Ausbildung zum Segelflieger interessiert, ist eingeladen, auf dem Flugplatz in Hütten vorbeizukommen, sich über die Segelflug-Ausbildung zu informieren und eventuell einen Schnupperflug zu absolvieren. Das funktioniert am besten während der Flugbetriebszeiten, bei gutem Wetter samstags ab 10 Uhr und sonntags ab 9 Uhr bis jeweils circa 19 Uhr.