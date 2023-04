Der Vorsitzende des Imkervereines Hotzenwald Wilhelm Montsko hatte allen Grund zur Freude, als er die Frühlingsversammlung im „Engel“ in Rickenbach eröffnete. Konnte er doch neben den vielen alteingesessen Vereinskollegen gleich vier der acht Jungimker begrüßen.

Die heimische Ware punktet mit hoher Qualität. „Es findet ein Umdenken statt“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Werner Gebhardt in seinem Jahresbericht: „Die Nachfrage nach heimischem Honig war beim Naturparkmarkt enorm und beim kleinen Honigmarkt im Oktober wurde uns das flüssige Gold quasi aus den Händen gerissen“. Die Veranstaltung weckte auch das Interesse an Imkerei.

Gleich zehn Marktteilnehmer meldeten sich an und acht entschieden sich, an dem Imkerkurs teilzunehmen. Die erfahrenen Imker Michael Thoma, Werner Gebhardt und Frank Welk waren gleich Feuer und Flamme. Endlich konnten sie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ihr Wissen als Kursleiter in drei Unterrichtseinheiten an die angehenden Imker weitergeben. Im Vereinsheim der Schule, aber auch im Imkershop in Dogern wurden die Grundlagen, die Biologie der Bienen als auch gesundes Arbeiten behandelt. Bei der Kasse konnte der stellvertretende Vorsitzende in Vertretung des Kassierers beim Kassenstand von schönen Einnahmen bei den Honigverkäufen berichten und dadurch konnte der gute Kontostand gehalten werden. Die ordnungsgemäße Kassenführung wurde von Peter Matt bestätigt. Gemeinderat Peter Kermisch dankte den Imkern für die Bestäubungsleistung der Bienen, die für 65 Prozent der Pflanzenwelt zuständig sind. Bei den Obstbäumen seien es sogar 95 Prozent.

Kermisch führte auch gekonnt durch die Wahlen. Werner Gebhart wurde als stellvertretender Vorsitzender einstimmig bestätigt. Frank Welk wurde neu als Kassierer gewählt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein und Verband wurde Andreas Schlachter vom Vorsitzenden geehrt. Am 6. Mai wirken die Imker beim Dorfflohmarkt mit.