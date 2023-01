Rickenbach vor 4 Stunden „Infrastruktur wird immer besser“, lobt der Rickenbacher Bürgermeister Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick freut sich, dass es mit dem Breitbandausbau vorangeht.

Gefreut hat sich der Rickenbacher Bürgermeister vor allem auch über die vielen ehrenamtlichen Initiativen in seiner Gemeinde, so wie über die Wiederherstellung des Spielplatzes in Egg durch den dortigen Bürgerverein. Unser Bild zeigt dessen Vorstandsmitglieder Manu Dobler, Lisa Schubert, Kathrin Waßmer-Zimmermann und Sarah Schenkewitz vor dem neuen Spielturm. | Bild: Bernadette André