Nun fehlt der Gemeinde Rickenbach nur noch die Genehmigung für den „Ruhe-Forst Rickenbach im Südschwarzwald“ zwischen Egg und Schweikhof. Waltraud Güntert vom Friedhofsamt Rickenbach konnte am Mittwoch nach der Zustimmung des Gemeinderats zur Friedhofssatzung endlich das Genehmigungsverfahren bei der Stadt Bad Säckingen einleiten. Es gebe bereits schon erste Belegungsanfragen, doch mit denen sei erst zwischen Dezember und Februar zu rechnen.

Bäume und Steine mit Grabtafeln

Kleine Tafeln mit den Daten des Toten sollen die ersten Gräber auf dem Ruhe-Forst Rickenbach kennzeichnen. Die Tafeln sollen an Bäumen und Felsen festgemacht werden anstatt an klassischen Grabsteinen. Die Fläche des Friedwaldes misst 238.850 Quadratmeter. Die Ruhe-Biotope, wie die Gräber genannt werden, sollen biologisch abbaubare Urnen mit der Asche der verstorbenen aufnehmen. In dem Ruhe-Forst sind auch eine Andachtsstelle mit Kreuz und Holzbänken sowie am Rand anliegende Parkplätze geplant.

Doch bevor die ersten Toten ihre letzte Ruhe im Rickenbacher Wald finden können, muss der Waldfriedhof nun noch vom Bad Säckinger Baurechtsamt genehmigt werden.

Auf dieser Fläche zwischen Egg und Schweikhof soll der „Ruhe-Forst Rickenbach im Südschwarzwald“ auf den markierten 23,8 Hektar eingerichtet werden. | Bild: Müller, Cornelia

„Ich gehe davon aus, dass der Genehmigungsantrag sehr zeitnah bearbeitet wird“, sagt Waltraud Güntert, die für das Friedhofsamt in Rickenbach zuständig ist. Nach der Genehmigung könne der Friedhof errichtet und anschließend eröffnet werden. „Definitiv im Januar oder Februar werden die ersten Belegungen möglich sein“, so Güntert.

Zahlreiche Anfragen bei der Gemeinde

Das Interesse der Bürger sei groß laut Güntert. Sie habe schon zahlreiche Anfragen für eine Reservierung auf dem Waldfriedhof erhalten. Im Vertrag zwischen der Gemeinde Rickenbach und dem Grundstücksbesitzer ist deswegen zusätzlich eine anliegende Fläche eingetragen, die im Falle einer großen Nachfrage zur Erweiterung des Friedhofs herhalten soll.

Vergütung Die Entgeltverteilung für die Nutzungsrechte der Ruhe-Biotope verteilt sich mit jeweils 45 Prozent für die Ruhe-Forst GmbH, 45 Prozent für den Grundstückseigentümer und zehn Prozent für die Gemeinde Rickenbach.

Doch zunächst müssten erst ein mal potenzielle Ruhe-Biotope durch den Eigentümer in Zusammenarbeit mit der Firma „Ruhe-Forst“ und der Gemeinde in einer von vier Wertstufen eintragen werden. Die Wertstufen bestimmen nämlich die Kosten eines Grabes. Einen Plan mit eingezeichneten Grabstellen gibt noch nicht, doch die Wertstufen und ihre Preise wurden bereits im Dezember vertraglich festgehalten.

Gräber kosten 570 bis 7000 Euro

Die Gräber unterscheiden sich zwischen Gemeinschafts-Ruhe-Biotopen, in denen maximal 18 Personen untergebracht werden, sowie Einzel, Doppel- oder Familien-Ruhestätten. Für die Gemeinschaftsruhestätten gibt es Preisstaffelungen zwischen 570 und 1700 Euro. Ein Ruhe-Biotop für Einzelperson, Familie oder Paare bewegen sich zwischen 2900 Euro und 7000 Euro. Zusätzlich wird für die Gräber noch ein Beisetzungsentgelt in Höhe von 320 Euro fällig. Darüber hinaus ist auch ein sogenanntes Regenbogen-Biotop für Fehl, Früh- und Totgeburten, sowie früh verstorbene Kinder innerhalb des dritten Lebensjahres geplant. Für diese Beisetzung dort soll kein Entgelt verlangt werden.