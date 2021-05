Teile des Rickenbacher Ortsteils Egg sind derzeit eine Baustelle. Im östlichen Bereich des Dorfes ist die Firma Gugelberger mit den Arbeiten für den ersten Bauabschnitt im kommunalen Netz für schnelles Internet beschäftigt. In Egg und den Ortsteilen Jungholz, Hütten und Rüttehof liegen die schlechtesten Netzgeschwindigkeiten vor. Das führt verstärkt während der Corona-Krise mit Home-Office und Schulunterricht zu Hause zu Problemen.

„Die Situation in Egg ist schlecht für Schüler und Menschen, die auf das Internet angewiesen sind“, stellt Martina Heyer, Eigentümerin einer Wohnung in Egg, klar. Diese Wohnung möchte sie verkaufen. Aber: Interessenten würden abspringen, „weil das Internet in Egg eine pure Katastrophe ist“. Martina Heyer: „Wegen der schlechten Internetverbindung habe ich Absagen von Interessenten bekommen.“ Den Blick richtet sie auch auf die jüngsten Bewohner von Egg: „Kinder aus Egg sind im Vergleich zu Schülern, denen ein gutes Internet zur Verfügung steht, beim Lernen deutlich im Nachteil. Das finde ich unverantwortlich und ist ein Versäumnis der Politik.“ Eine weitere Folge: Die schlechten Netzgeschwindigkeiten, so Heyer, „mindern die Immobilienpreise“.

Auch in Rickenbach in der Hennematt wird für das Breitband gebaut. | Bild: Peter Schütz

Jetzt hat Heyer Bürgermeister Dietmar Zäpernick um Stellungnahme gebeten, wie der weitere Ausbau zeitlich stattfinden soll. An ihn gerichtet sagt sie: „Wegen des schlechten Vorankommens muss ich davon ausgehen, dass Sie dieses Thema etwas locker nehmen.“ Dietmar Zäpernick reagierte umgehend. Er nehme das Thema Breitbandausbau auf keinen Fall „etwas locker“, das Gegenteil sei der Fall. „Wir befinden uns in der Bauphase, Glasfaser in jeden Ortsteil zu verlegen, auch in Egg“, antwortete er.

Breitband Die derzeit schlechtesten Netzgeschwindigkeiten liegen in den Ortsteilen Jungholz, Egg, Hütten und Rüttehof von Rickenbach vor. Deshalb soll im ersten Bauabschnitt die Verbindung von Rickenbach über Willaringen nach Bergalingen (dort jedoch ohne den Ausbau des Ortsnetzes, dieser erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt) bis zur Trasse des Backbones westlich von

Bergalingen gebaut werden. Im südlichen Bereich ebenso zum ersten Bauabschnitt gehören das Ortsnetz Jungholz und das gesamte Ortsnetz von Egg inklusive der Anbindung bis zur Backbone-Trasse.

Hauptamtsleiter Markus Wagner konkretisierte auf Anfrage dieser Zeitung das Vorgehen. Im Zuge der Arbeiten am Ortsnetz durch die Gemeinde Rickenbach erfolgt in diesem Jahr der erste Bauabschnitt, wozu Egg gehört. „Somit wird dieses Jahr Egg komplett erschlossen“, so Wagner. Allerdings: „Zur Inbetriebnahme muss auch die Zentrale in Rickenbach gebaut und alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem Backbone erfolgt sein“, erklärt er. „Dies wird insgesamt noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass erst ab etwa 2023 das Netz in Betrieb gehen kann. Wir brauchen also noch gut eineinhalb Jahre Geduld“, so Wagner weiter. Das gesamte Ortsnetz der Gemeinde Rickenbach soll bis Ende 2023 gebaut sein und in Betrieb gehen. Auch in Rickenbach wird derzeit gebaut. „Durch die neue Förderung, die seit letztem Jahr gilt, müssen die Anschlussnehmer keinen Cent zahlen“, betont Wagner.

Baustelle in Egg: Dort sind die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt im kommunalen Netz für schnelles Internet zugange. | Bild: Peter Schütz

Der Landkreis Waldshut hat 2017 begonnen, den Backbone, die kreisweite Ringleitung, mit einer Länge von rund 380 Kilometern als „Rückgrat“ der Breitband-Erschließung zu bauen. Landrat Martin Kistler sieht in dem Projekt „die digitale Lebensversicherung für den ländlichen Raum“. Die Gemeinde Rickenbach begann im Frühjahr 2021 mit dem Bau des kommunalen Netzes.