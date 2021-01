In der Gemeinde Rickenbach gibt es 3053 Wahlberechtigte – sollte jemand kurzfristig wegziehen, könnten es unter Umständen geringfügig weniger sein, erklärte gestern Hauptamtsleiter Markus Wagner, auch Schriftführer des Gemeindewahlausschusses. Erstwähler gibt es 65 – das sind die Personen, die seit der Gemeinderatswahl 2019 das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Der Stand der Briefwahlanträge betrug gestern rund 460. „Die eingegangenen Wahlbriefe liegen in einer Urne und sind nicht gezählt, erfahrungsgemäß geben aber 95 Prozent den Stimmzettel auch ab“, so Wagner. Die öffentliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses findet am Wahlabend ab circa 19 Uhr in der Gemeindehalle Willaringen statt, parallel auch auf der Homepage der Gemeinde Rickenbach. Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr. Die Gemeinde ist in sechs Wahlbezirke eingeteilt.

Die Wahllokale

In Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 10. Januar 2021 zugegangen sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. Die Wahllokale befinden sich an diesen Orten: Rathaus Rickenbach, Sitzungszimmer im Untergeschoss, Eingang Parkdeck; ehemaliges Schul- und Rathaus in Altenschwand; Kindergarten Hottingen; Schulhaus Willaringen; Bürgersaal Bergalingen; Bürgersaal Hütten.

Die Wahl Die Amtszeit von Dietmar Zäpernick endet am 8. April 2021. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 31. Januar 2021, statt, ein eventueller zweiter Wahlgang (Neuwahl) am Sonntag, 21. Februar 2021. Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Matthias Vogt (Freie Wähler), sein Stellvertreter ist Gemeinderat Manfred Eckert (CDU). Im Wahlausschuss sind alle vier Fraktionen des Gemeinderates vertreten. Da Amtsinhaber Dietmar Zäpernick sich wieder bewirbt, kann er nicht, wie gesetzlich vorgesehen, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses sein. Der Gemeindewahlausschuss wird gleichzeitig das Briefwahlergebnis für die Gemeinde Rickenbach ermitteln.

Die Wahl findet unter Pandemiebedingungen statt. Das bedeutet: Die Wahlzettel können in den Wahllokalen mit einer „Einbahnregelung“ für die Wähler abgegeben werden. Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, mit Mund- und Nasenschutz das jeweilige Wahllokal zu betreten.

So wie hier nach der Bürgermeisterwahl vor acht Jahren wird es morgen Abend nicht aussehen: Wegen Corona wird es keine Wahlparty geben. Im Bild links Josef Klein mit Dietmar Zäpernick und dessen Frau Kristin.

Es wird darauf hingewiesen, dass die nötigen und üblichen Abstände eingehalten werden. Aus Hygienegründen sollten die Wähler einen eigenen Stift mitbringen. Desinfektionsmittel stehen bereit. Sie sollten ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitbringen.