von Werner Probst

Fridolin Völkle wird am morgigen Sonntag Fridolin Völkle 80 Jahre alt. Der Jubilar ist ein begeisterter Bienenzüchter. Während 16 Jahren, von 2001 bis 2017 war er auch Vorsitzender des Imkervereins Hotzenwald und seither stellvertretender Vorsitzender.

In den vielen Jahren, wo er als Vorsitzender die Leitung des Vereins innehatte, war er auch stets bereit, sein enormes Wissen und Können auch dem Imkernachwuchs weiter zu geben und im Imkerkreisverband als Schriftführer zu fungieren.

Fridolin Völkle ist auch in seinem hohen Alter noch eng mit der Bienenzucht verwachsen. Derzeit pflegt er sieben Bienenvölker und freut sich, dass in Rickenbach seine Bemühungen um das Anlegen von Blütenwiesen auf fruchtbaren Boden fielen.

Dass natürlich auch sein großes Grundstück in einer üppigen Blütenpracht erstrahlt, versteht sich fast von selbst. Zu seinen großen Freuden aber gehört auch, dass es ihm und seiner Frau Margareta immer noch möglich ist, die Pflege und Instandhaltung des Grundstücks in Eigenarbeit zu verrichten.

„Urgestein“ aus Altenschwand

Fridolin Völkle ist ein Altenschwander Urgestein. Seine Eltern hatten eine Landwirtschaft, wo er schon als Kind tatkräftig mithelfen musste. Nach dem Besuch der Volksschule machte er in Wehr eine Lehre zum Elektriker und arbeitete anschließend bei der Säckinger Firma Hecklinger und dann bei der Murger Firma Elektro Dietrich.

1963 heiratete er seine Frau Margareta. In der Scheffelstadt konnte eine Wohnung bezogen werden. 1964 besuchte er die Meisterschule in Reutlingen und legte dann die Meisterprüfung ab. Noch im gleichen Jahr wurde in Rickenbach, gleich neben den Schmidts-Märkten, ein Elektrogeschäft eröffnet.

„Ich hatte mehrere gute Mitarbeiter“, erklärte der Jubilar Fridolin Völkle. Mehrere Auszubildende bekamen im Betrieb das Rüstzeug für die Zukunft, was bei mehreren aber auch der Ansporn war, sich weiter zu bilden.

1976 gab Fridolin Völkle das Geschäft auf. Er besuchte ein Lehrerseminar, was dann die Grundlage bildete, dass er als Waldorfschullehrer seine handwerklichen Fähigkeiten, gepaart mit seinem pädagogischen Können, den Schülern weitergeben konnte. So arbeitete er dann in Überlingen, anschließend in Pratteln und dann bis 1998 an der Waldorfschule in Schopfheim, ehe er in Ruhestand ging.

Seit 1973 lebt der Jubilar mit seiner Frau im Eigenheim in Altenschwand. Fünf Kinder kamen auf die Welt und heute sind es 13 Enkel und zwei Urenkel, die gerne nach Altenschwand auf Besuch kommen. Zu den besonderen Freuden von Fridolin Völkle und seiner Frau gehört, dass alle Kinder gute Ausbildungen gemacht haben und auch die familiären Verhältnisse stimmen. Öfters kommen die Kinder auf Besuch. Auch das Autofahren bereitet dem Jubilar noch keine Probleme.

Am morgigen Sonntag wird sicherlich auch ein guter Kuchen oder Torte auf dem Tisch stehen, denn ein Kaffee und ein Kuchen oder Torte gehören zu seinen liebsten leiblichen Genüssen.