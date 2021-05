von Peter Koch

Clean-Up Rickenbach heißt die Bewegung, die Matthias Fieles und sein Sohn Emanuel vor Kurzem anstießen und die schon 47 Anhänger hat. „Eigentlich konnte ich nur den Dreck nicht mehr ertragen, der hier überall rumlag“, gibt Matthias Fieles aus Egg als Beweggrund an, um mit seinem Sohn Müll sammeln zu gehen. Vor allem die stark vermüllten Straßengräben entlang der Ortsverbindungsstraßen störten ihn sehr. So dachte er sich, dass jemand mal mit dem Aufräumen beginnen müsse, bevor das Gras hoch gewachsen sei und die Mäher der Straßenmeistereien alles zerhäckseln würden. Als erste Maßnahme sammelten er und Emanuel (5 Jahre), allein in und um Egg, 15 Kilogramm Müll. „Das ist viel, es handelt sich hauptsächlich um leichtes Material, wie Plastik oder Kippen. Da kommen einige Säcke zusammen“, verdeutlicht er die Dimensionen.

Müll in Hülle und Fülle

Ende April begab sich Fieles dann, wegen der rasanten Fahrzeuge ohne seinen Sohn, auf die K 6587 zwischen Egg und Willarigen. Dort in den Gräben entlang der Fahrbahn und rund um den neu angelegten Wanderparkplatz sammelte er 48 Kilogramm an Flaschen, Hundekotbeuteln, Fastfoodverpackungen, Atemschutzmasken, Zigarettenstummeln und vielem mehr. „Es gibt so einige Waldwege, die direkt von der Kreisstraße abzweigen, da machen Autofahrer wohl regelmäßig ihre Mittagspause und hinterlassen tatsächlich täglich ihren Müll in der Natur.“

Gefahr für Tiere

Besonders schlimm empfinde er neben der Verschmutzung die unmittelbare Gefahr für die Tiere. So finde er zum Beispiel in leeren Bierflaschen oft hunderte verendete Käfer. Dazu muss man sich deutlich machen, dass diese Kleinstlebewesen wichtige Aufgaben in der Nahrungskette und bei der Zersetzung von Totmaterial im Waldboden übernehmen, denen sie nicht mehr nachkommen können.

Nachdem die Müllmenge für seinen heimische Tonne zu umfangreich wurde, wand sich Fieles an Bürgermeister Dietmar Zäpernick, der ihm Unterstützung zusicherte und den Kontakt zum Bauhof vermittelte, der nun die Müllberge entsorgt, die durch die Clean-Up-Aktionen gesammelt werden.

Aktion reißt mit

Am 2. Mai gründete Fieles dann eine Facebook-Gruppe und stellte fest: „Das hat eine gehörige Eigendynamik, über die ich mich freue.“ Die 47 Mitglieder, die sich in kurzer Zeit zusammenfanden tauschen sich dort aus und berichten von eigenen Erfolgen. Durch die Facebook-Gruppe erreiche er viele Menschen, die sich engagieren wollen würden.

15 Kilogramm Müll. Allein in und um Egg sammelten Matthias Fieles und sein Sohn Emanuel diese Menge an einem Tag. | Bild: Matthias Fieles

Zudem würden weitere Personen sensibilisiert und vielleicht erreiche man gemeinsam ein Umdenken, hofft der Initiator. Emanuel jedenfalls ist Feuer und Flamme für die Aktion und traut sich auch Erwachsene anzusprechen, die ihre Zigarettenstummel achtlos wegwerfen. Bereits Anfang der 2000er Jahre kümmerte sich ein Egger um den Müll entlang der Straßen. Ludwig Sengenberger war in dieser Hinsicht sehr aktiv und bekannt für seinen Einsatz, bis er 2015 verstarb.

Nun ist es wieder einen Egger, der, in guter Tradition, den Müll in der Natur thematisiert. Als nächstes Projekt hat sich Fieles einen Parkplatz beim Funkturm in Jungholz vorgenommen, an dem sich junge Leute treffen. Dort möchte er aufräumen und selbstgebaute Aschenbecher aufstellen.