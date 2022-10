von Peter Schütz und Andreas Böhm

Der Tourismus im Hotzenwald stand jüngst in den Gemeinderäten Rickenbach und Herrischried auf der Tagesordnung. Nicola Vonhof, Geschäftsführerin der Hotzenwald Tourismus GmbH, stellte in beiden Gremien den Wirtschaftsplan 2023 sowie die Finanzplanung bis 2026 vor. Beide Gemeinderäte nahmen die Wirtschaftsplanung und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 zustimmend zur Kenntnis.

Das Budget 2023 der Hotzenwald Tourismus Das Budget für das Jahr 2023 beläuft sich demnach bei den Einnahmen auf insgesamt 103.290 Euro. Dafür steuert die Gemeinde Herrischried 35.000 Euro bei, ebenso die Gemeinde Rickenbach. Aus der Gemeinde Görwihl fließen 17.500 Euro in den Geschäftsbetrieb der Hotzenwald Tourismus GmbH. Zu den größten weiteren Einnahmequellen gehören die Erlöse aus dem Gastgeberverzeichnis und aus dem Veranstaltungskalender mit 10.000 Euro beziehungsweise 3900 Euro. Den Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von 109.840 Euro entgegen. Unterm Strich ergibt das ein Minus von 6550 Euro.

Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation, plant die Hotzenwald Tourismus GmbH gegenwärtig vorsichtig. So berichtete Vonhof in Rickenbach, dass sie für nächstes Jahr habe einen Wanderflyer auflegen wollen, aber: „Das habe ich gestrichen, wegen der Druckkosten.“ Auch in anderen Bereichen wolle sie mit Augenmaß agieren. So habe sie die Online-Werbung deutlich reduziert, ebenso die Messeauftritte wegen der Transportkosten. Social Media sei über die Ferienwelt Südschwarzwald ausgelagert worden.

Vonhof sieht Senkung der Mitgliedsbeiträge als falschen Weg

„Ich bemühe mich, kostengünstig zu arbeiten und agiere sehr vorsichtig“, sagte sie. Worauf Gemeinderat Peter Kermisch mit Blick auf die gute Rücklage fragte, ob die Beiträge der Mitgliedsgemeinden Görwihl, Rickenbach und Herrischried an die Hotzenwald Tourismus GmbH gesenkt werden könnten. Antwort von Nicola Vonhof: „Das sehe ich als den falschen Weg.“ Weiterhin sprach sie über die Schwierigkeiten, gegenwärtig eine Vier-Jahres-Budgetplanung für die Jahre 2023 bis 2026 aufzustellen.

Der Rickenbacher Gemeinderat Walter Waßmer wertet den Tourismus als „wichtigen Wirtschaftsfaktor für den Landkreis Waldshut“. Davon würden auch die Hotzenwaldgemeinden profitieren. Zu Manfred Eckerts Frage nach neuen Aktivitäten erklärte Nicola Vonhof, dass die Audio-Tour Klausenhof abgeschlossen sei, aber: „Sie wird im April nächstes Jahr richtig in Betrieb genommen“. Außerdem sei, unter anderem die zweifache Durchführung des „Schwarzwaldgeheimnisses“ vorgesehen, ein Rätselspiel, bei dem verschiedene Aufgaben gelöst werden müssen. Umgesetzt werden soll es in Herrischried und Görwihl. Auch dabei: Die historische Kinderrallye sowie das Tourismusprojekt „One-Night-Camps“ vom Landkreis Waldshut. Im Fokus habe sie zudem die Neugestaltung des Hirschgarten-Areals in Rickenbach, erklärte Vonhof.

Mehr Geld für die Geschäftsführerin Vonhof

Neben den Fremdpersonalkosten in Höhe von 29.000 Euro schlägt das Geschäftsführergehalt im kommenden Jahr mit 30.000 Euro zu Buche. Im Budget für das laufende Jahr waren hier noch 19.200 Euro ausgewiesen. Nicola Vonhof erklärte die Erhöhung des Geschäftsführergehaltes mit dem nach ihren Worten erheblich erweiterten Aufgabengebiet der GmbH. Hinzu kommt die Betreuung von Projekten, die ebenfalls in der Hand der Geschäftsführung liegt: „Das alles schlägt sich im Gehalt nieder“, sagte Nicola Vonhof. Sie merkte jedoch an, das sich das wieder normalisieren werde, wenn die geplanten Infrastrukturmaßnahmen vorbei sind.

Nicola Vonhof. | Bild: Peter Schütz

Hierzu zählen der Wassererlebnispfad mit zahlreichen Experimentiermöglichkeiten für Kinder sowie der 22 Kilometer lange Murgtalpfad mit vier Themenschwerpunkten, die beide im Herbst 2023 eröffnet werden sollen: „Diese Infrastrukturmaßnahmen bringen uns weiter“, so Nicola Vonhof. Neu auf der Agenda ist das Projekt „Dorfurlaub“ der Schwarzwald Tourismus GmbH. Hierfür sind im Budget für 2023 1400 Euro eingestellt: „Bei der Schwarzwald Tourismus GmbH sind wir mittlerweile vorne mit dabei“, sagte Nicola Vonhof. Ob und wann ein neues Gastgeberverzeichnis und ein Veranstaltungskalender erstellt werden, ist noch offen. Beim Kalender besteht laut Vonhof noch keine Planungssicherheit.

Die finanzielle Lage der GmbH sei aber gut, so die Geschäftsführerin. Der Herrischrieder Bürgermeister Christian Dröse erklärte zum Rückgriff auf die gebildeten Rücklagen: „Die Rücklagen sind für magere Jahre da. Wir müssen da keine Bedenken haben“. Nicola Vonhof abschließend zur Aufstellung einer mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2026 : „Das war eine echte Nummer“.