von Ernst Brugger

Die Hotzenbouler Bergalingen müssen, wie schon 2020, auch in diesem Jahr wieder auf Ligaspiele in der Kreibeeinflußtklasse verzichten. Dies bedauerte Vorsitzender Gottfried Jungblut auf der Hauptversammlung am Freitagabend im Unterstand neben dem Vereinsheim beim Bergalinger Boulodrom. Die anstehenden Teilneuwahlen für zwei Jahre brachten bei jeweils einstimmigem Votum problemlos und zügig ein neu formiertes Vorstandsteam. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Kurt Oberländer und neue Schriftführerin Priska Jermann.

„Dank des schönen Wetters kann der im Frühjahr verschoben Jahresrückblick auf 2020 unter Corona-Vorschriften nun im Freien doch noch stattfinden“, freute sich der Vorsitzende und auch darüber, dass drei neue aktive Bouler dem Verein beigetreten sind. Man sei zuversichtlich, so Jungblut, im nächsten Jahr wieder Ligaspiele und größere Turniere durchführen zu können. Sollten es die weiteren Corona-Inzidenzzahlen zulassen, werde man in diesem Sommer noch einen Hotzenwald-Cup ausspielen, gab der Vorsitzende bekannt.

Für den verhinderten Schriftführer Hans Ruth erstattete er dessen Bericht. Jungblut konnte daraus berichten, dass der weitere Ausbau des Boulodroms gute Fortschritte gemacht habe, da auch von Mitgliedern viel daran gearbeitet wurde. Sportwart und Turnierleiter Karl-Heinz Beierle bedauerte, so gut wie nichts über den aktiven Spielbetrieb berichten zu können. Da keine Ligaspiele und Turniere durchgeführt werden konnten, hätten unter strengen Vorschriften lediglich wenige freundschaftliche Begegnungen stattgefunden, so der Sportwart.

Neue Schriftführerin bei den Hotzenbouler ist Priska Jermann. | Bild: Ernst Brugger

Kassier Bruno Müller musste durch den komplett ausgefallenen Spielbetrieb, und der damit fehlenden Einnahmen, ein Minus in der Bilanz für 2020 verzeichnen. Man habe sparsam haushalten müssen, aber bereits geplante Anschaffungen, wie neue Spielerkleidung und Arbeiten am Boulodrom, hätte man aber doch verwirklicht. Dank vieler Geldspenden sei man den Umständen entsprechend noch gut über die Runden gekommen, sagte Kassier Müller in der Sitzung. Dank der guten Arbeit des Vorstandteams bekam Georg Starr von den rund 20 anwesenden Boulern die einstimmige Entlastung für die gesamte Vereinsleitung.

Dank für gute Zusamenarbeit

Abschließend sprach Vorsitzender Jungblut einen großen Dank aus für die gute Zusammenarbeit im Vorstandsteam. Im Speziellen an Bruno Müller, der sich in der schwierigen Corona-Zeit nahezu unermüdlich um das Vereinsheim und die Spielanlage gekümmert habe und an Monika Frommherz für die Pflege der Blumenanlage beim Boulodrom. Klaus Nowak erhielt vom Vorsitzenden ein dickes Lob für die umfangreichen Arbeiten an der Bergalinger Spielanlage.

Wahlen: Kurt Oberländer (neuer stellvertretender Vorsitzender), Priska Jermann (neue Schriftführerin), Dieter Obst (neuer Beisitzer), Dieter Augustin (neuer Kassenprüfer). In ihren Ämtern bestätigt wurden Sportwart und Turnierleiter Karl-Heinz Beierle, die Beisitzer Monika Frommherz und Jürgen Wiesler sowie Kassenprüfer Michael Schapals.