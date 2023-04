Die Vereinshalle in Hottingen wird saniert. Jedoch nicht von Firmen, sondern von den Hottinger Bürgern in Eigenleistung. Die Gemeinde Rickenbach, in deren Besitz sich die Vereinshalle befindet, kommt lediglich für die Materialkosten auf.

Den entsprechenden Vorschlag, inklusive Sanierungskonzept, stellten Vertreter der Hottinger Vereine – Silke Vetter, Regina Hässle und Rainer Stoll – nun dem Gemeinderat vor.

Dieser begrüßte das Engagement der Vereine und erteilte den Startschuss für die auf zwei Jahre verteilten Maßnahmen. Die Gemeinde wird noch dieses Jahr im ersten Schritt 6300 Euro an Materialkosten übernehmen, 2024 werden es weitere 10.500 Euro sein.

Die Vereinshalle in Hottingen 1935 wurde durch den örtlichen Turn- und Sportverein mit dem Bau der Vereinshalle begonnen und der Rohbau vollendet. Darin fanden sportliche Aktivitäten und Feste statt. Die damals eigenständige Gemeinde Hottingen erwarb 1950 das Gelände und den Rohbau. Der Plan, 1958 in der Halle eine Fabrikation einzurichten, kam nicht zustande. 1960/61 stellten der Musikverein Waldeslust, der Gesangverein Frohsinn und die Freiwillige Feuerwehr das Gebäude fertig. 1962 baute die Gemeinde eine Warmluftheizung ein. 1981/82 wurde der Anbau aufgestockt und die Halle mit viel Eigenleistung der Vereine gründlich saniert.

Die Sanierung der Vereinshalle umfasst im laufenden Jahr einen Eingriff an der Außentreppe, den Einbau einer Feuerschutztür, die Entsorgung der alten Tür, das Anbringen neuer Notausgangsschilder und Notbeleuchtung sowie eine Verbesserung des Schallschutzes.

Zu Letzterem soll das Entfernen von drei Fenstern beitragen – was Gemeinderätin Margrit Eckert-Schneider kritisierte. Es würde ein Nachteil entstehen, argumentierte sie, wenn Fenster entfernt und zugemauert würden.

Rickenbach Neues Probelokal: Musikverein Alpenblick darf Erdgeschoss im Schulhaus Willaringen nutzen Das könnte Sie auch interessieren

Das letzte Wort ist in der Sache noch nicht gesprochen. Klar ist hingegen: Die Heizung ist funktionstüchtig und soll erhalten werden. Es soll lediglich ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden, sagte Rainer Stoll. Das Hallendach ist bereits saniert.

Im Jahr 2024 soll die Empore auf Vordermann gebracht werden. Außerdem sollen auf der Bühne eine neue Treppe sowie ein neues Geländer errichtet werden. Die Vereinsvertreter legten dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag eine Kostenkalkulation, eine Sanierungsempfehlung von einem Architekten, ein Statikgutachten und eine neue Hausordnung vor. Mit dieser sollen Beschwerden wegen Lärmbelästigung, wie sie in der Vergangenheit vorgekommen sein sollen, künftig vermieden werden. „Wir haben eine strikte Hallenordnung erstellt“, berichtete Silke Vetter, „so dass die Halle, wenn sie schön ist, schön bleibt.“

Angesprochen auf das Parkproblem vor der Halle, stellten die Vereinsvertreter eine Lösung in Aussicht. Möglicherweise würden die Parkplätze zum Wald hin versetzt, hieß es. Für den Erhalt der Hottinger Halle setzen sich der örtliche Frauenkreis, die Sportgruppe, die Freiwillige Feuerwehr, der Kindergarten und die Motorradfreunde Hotzenwald ein.

Lorenz Mauerer begrüßte den ehrenamtlichen Einsatz der Hottinger Vereine. „Das ist ein tolles Engagement, das sollten wir nicht ausbremsen“, sagte er. Ähnlich äußerte sich Georg Metzger: „Ich finde gut, dass die Vereine nicht nur Forderungen stellen, sondern Verantwortung übernehmen.“ Schließlich sagte Andreas Vogt: „Wir haben jetzt eine Lösung und die Kosten sind überschaubar.“