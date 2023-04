Für die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH) war 2022 weitgehend wieder ein normaler Flug- und Schulungsbetrieb möglich. Der Verein berichtet in einer Pressemitteilung über den Rück- und Ausblick bei der Jahresversammlung am 31. März. Auch der Internationale Hotzenwald-Wettbewerb und das Familien-Drachenfest waren erfolgreich. Am 24. Juni 2023 wird unter der Überschrift „Ein Tag auf dem Flugplatz“ einen Schnupperflugtag für Fluginteressierte veranstalten, kündigt die LGH an.

Der fliegerische Rückblick auf das Jahr 2022 ergab laut Verein Folgendes: Für die Flugausbildung wurden insgesamt 153 Stunden und 1044 Starts absolviert. Es gibt zwei neue Lizenzinhaber: Elias Riedel hat die Motorsegler-Lizenz erworben und Christian Völker die für Segelflug. Die LGH hat es bei OLC-Plus weltweit unter 1333 Teilnehmern auf Platz 54 geschafft. Das ist ein Online-Wettbewerb, bei dem Pilotinnen und Piloten rund um den Globus ihre Flüge einreichen können, die dann sowohl individuell gewertet werden, als auch für die Vereinswertung zählen.

Einige LGH-Mitglieder nahmen erfolgreich an Wettbewerben und Meisterschaften teil. Christian Syfrig den 13. Platz bei den Segelkunstflug -Weltmeisterschaften. Zudem sei die Familie Weniger sehr aktiv gewesen: Anna Weniger wurde bei der Deutschen Meisterschaft zwanzigste und bei der Deutschen Meisterschaften der Frauen habe sie den 25. Platz erreicht. Steffen Weniger kam bei den Qualifikationsmeisterschaften auf Platz elf und habe vom Flugplatz Hütten/Hotzenwald zudem am 30. Mai 2022 die bemerkenswerte Strecke von 1018 Kilometern erflogen.

Hohe Investition ins Vereinsheim

Was 2022 hauptsächlich geplant wurde, befände sich bereits ziemlich weit in der Umsetzung, teilt der Verein weiter mit: eine neue Heizungsanlage und neue sanitäre Anlagen für die Fliegerklause. Da einiges in Eigenleistung erbracht wurde, kamen dafür 260 Arbeitsstunden von LGH-Mitgliedern zusammen, wobei der Aufwand für die Bauleitung durch Cedrick Kübeck noch nicht einberechnet ist. Die Fertigstellung steht kurz bevor. LGH-Geschäftsführer Thomas Brosi: „Das ist die größte Investition in die Infrastruktur des Vereins seit Jahrzehnten.“

Das zehnte Familien-Drachenfest am 10. und 11. September 2022 auf dem Flugplatz Hütten/Hotzenwald sei sehr gut besucht gewesen und habe inzwischen ein Einzugsgebiet, das weit über die nähere Umgebung hinaus geht. Für 2024 ist bereits die elfte Auflage des Festes angedacht.

Bei den Wahlen ging es um die Besetzung des kompletten Vorstandes. Der Geschäftsführer wird in den geraden Jahren gewählt. Präsident, Kassierer und alle Vertreter der Bereiche Technik, Flugbetrieb und Sport, Ausbildung, Immobilien und Gelände und Öffentlichkeitsarbeit stellten sich für weitere zwei Jahre zur Verfügung und wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Große Veranstaltungen

Der Hotzenwald-Wettbewerb mache seiner Bezeichnung „international“ im Jahr 2023 wieder alle Ehre, heißt es weiter. Es seien Teilnehmer aus der Schweiz, aus Österreich, Schweden und Finnland angemeldet. Vom 27. Mai bis zum 3. Juni werden sie von Wettbewerbsleiterin Lucia Liehr und Sportleiter Marc Wielscher auf Strecken über Schwarzwald, Schwäbische Alb und Jura geschickt. Als Wetterfrosch wird Marcus Neubronner dabei sein.

Das Schnupperfliegen „Ein Tag auf dem Flugplatz“ ist für den 24. Juni geplant. Thomas Brosi: „Wir wollen nach längerer Zeit auch einmal wieder mit einer Veranstaltung antreten, die das Fliegen in den Mittelpunkt stellt. Das ist schließlich unsere ureigenste Kompetenz.“ An diesem Tag, für den eine Anmeldung erforderlich sein wird, können sich Interessierte über die Segelflug-Ausbildung informieren, sich die Abläufe beim Flugbetrieb ansehen und einen Schnupperflug absolvieren.

Der Flugbetrieb 2023 startet am Osterwochenende. Hier können sich Flugbegeisterte jederzeit informieren, wie man die Segelflug-Lizenz erlangen kann. Flugbetriebszeiten sind bei gutem Wetter samstags ab 10 Uhr, sonntags ab 9 Uhr bis jeweils etwa 19 Uhr.