Der in Altenschwand wohnhafte Zahnarzt Dr. med. dent. Klaus de Cassan bekam in einer Feierstunde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. „In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste“, wie es im Urkundentext heißt. Landrat Martin Kistler nahm die Auszeichnung im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schulhaus Rickenbach vor. Kistler hielt auch die Laudatio. Die Ehrung hatte auch der baden-württembergische Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, angeregt.

Zuvor begrüßte der gastgebende Bürgermeister Dietmar Zäpernick besonders die Familie und Freunde des Geehrten, Vertreter des Gemeinderates und zahlreiche Gäste, die zu dem feierlichen Zeremoniell gekommen waren. Dass der Jubilar weithin große Wertschätzung genießt, das machten die persönlichen Gruß- und Glückwunschbotschaften deutlich, die von fast allen Regionalpolitikern schriftlich zur Ordensverleihung eingegangen waren. Für musikalische Umrahmung der Feier sorgte die Trachtenkapelle Altenschwand mit zwei festlich symphonischen Kompositionen.

Seit über 40 Jahren hat sich Klaus de Cassan im Dienst an den Mitmenschen verdient gemacht: in Deutschland für seine Patienten und den Berufsstand und weltweit mit pragmatischer Hilfe für die Ärmsten der Armen. Er hat sich stets für die Belange der Zahnärzteschaft und Zahnmedizin eingesetzt, wie Kistler in seiner Ansprache ausführte. Er war Vorsitzender der Bezirkszahnärztekammer Freiburg und bekleidete daneben viele Ehrenämter in der Kassenärztlichen Vereinigung und in der Bezirks- und Landeszahnärztekammer. Sein fachlich fundiertes Wissen setzte er aber auch im Bereich der Entwicklungshilfe beispielhaft ein, so Kistler weiter.

Über die Würdigung seines Lebenswerkes vonseiten des Staates und der Bevölkerung zeigte sich der Jubilar sehr erfreut. Mit einer PowerPoint-Präsentation gab er Einblicke in seine Arbeit in Asien, Afrika und Südamerika.