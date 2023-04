Die Ehrung langjähriger Mitglieder stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Rickenbach am Samstagabend im Alemannenhof Hotel Engel. Der stellvertretende Vorsitzende Johannes Schneider und der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Peter Hofmeister überreichten Georg Keller das Verdienstkreuz der Bundesrepublik am Bande und lobten sein großes ehrenamtliches Engagement. So war Georg Keller fast drei Jahrzehnte Bereitschaftsführer und wurde für seine Verdienste zum Ehrenvorsitzenden des DRK Rickenbach ernannt. Kurt Reiss trat 1977 dem DRK bei. In der Rettungswache war er auch aktiv und seit dem Jahre 2001 als Kassierer tätig. Er ist auch Ehrenmitglied des Vereins. Mit der silbernen Ehrennadel wurde Hannelore Albiez für ihre 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Schriftführer Fabian Rathke berichtete ausführlich über die vielen Aktivitäten des 50 Mitglieder umfassenden Vereins. Zu den Hauptaufgaben gehörten die Sanitätswachdienste. Nicht nur auf der Rickenbacher Gemarkung waren die Einsatzkräfte bei Veranstaltungen präsent, sondern auch beim Eggbergrennen, dem Schluchseelauf und dem Skisprung Weltcup. Bei insgesamt 57 Diensten war das Rickenbacher DRK präsent und leistete im Berichtsjahr 1260 ehrenamtliche Einsatzstunden.

Neu im Vorstand des DRK Rickenbach sind (von links): Karina König, Sabrina Tröndle und Jutta Matt. Bild: Werner Probst

Bei den First Respondern gab es im letzten Jahr 67 Einsätze. Derzeit sind beim Rickenbacher DRK 15 Mitglieder als First Responder ausgebildet, die stets mit ihren privaten Fahrzeugen die Einsätze tätigen. Zur besseren Kenntlichmachung der Einsatzkräfte wurden auch neue Westen angeschafft. Lobende Worte hatte Fabian Rathke nicht nur für die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Rickenbach parat, sondern auch für die First Responder der Feuerwehr Laufenburg, mit denen man immer wieder zusammen komme.

Der Ortsverein Das DRK Rickenbach wurde 1967 gegründet. Bereits 19868 wurde ein Krankentransportwagen angeschafft. Vorsitzender des Vereins ist Bürgermeister Dietmar Zäpernick. Hauptstraße 7 Rickenbach, Tel. 07765/920015

Recht aktiv war im Berichtsjahr auch wieder das Jugendrotkreuz. In den Gruppenstunden wurden in erster Linie Themen um die Erste Hilfe behandelt, aber auch die Gruppenstunden mit verschiedenen Spielen geschmückt.

Bei den Neuwahlen wurde für den nicht mehr kandierenden Kassierer Kurt Reiss, Julia Matt einstimmig als neue Kassiererin gewählt und Karina König als Bereitschaftsleiterin und Sabrina Tröndle als ihre Stellvertreterin bestätigt. Zum Abschluss der Versammlung lobte Peter Hofmeister das Rickenbacher DRK als einen sehr aktiven Verein und Benjamin Vogt von der Rickenbacher Feuerwehr die gute Zusammenarbeit.