Rickenbach – Der Musikverein 1860 Rickenbach richtet wieder sein traditionelles Hördöpfelfäscht in der Kirchstraße aus. Es findet voraussichtlich diesen Freitag, 9. September, ab 16 Uhr statt. Für den Fall, das Petrus der möglicherweise längsten Tafel in der Region einen Strich durch die Rechnung machen sollte, haben die Gastgeber vom Musikverein Rickenbach einen Ausweichtermin bei schlechtem Wetter zur Hand: Samstag, 10. September, ab ebenfalls 16 Uhr. Nähere Informationen, ob das Fest am Freitag stattfinden wird, sind auf der Homepage www.mv-rickenbach.de zu finden.

In der Rickenbacher Kirchstraße können am längsten Tisch im Hotzenwald alle erdenklichen kulinarischen Variationen der tollen Knolle genossen werden. Mit mehreren Bewirtern von befreundeten Vereinen aus der Gemeinde bietet der Musikverein Rickenbach auch in diesem Jahr verschiedenste kulinarische Spezialitäten rund um den „Hördöpfel“ an. Mit Köstlichkeiten wie Röschtiburger, Raclette mit Gschwellte, Hördöpfelsalat mit Schüfele, Steak und Würste mit Pommes, Gyros mit Kartoffelchips, Reibedatschi, Hördöpfelwaffeln sowie mit Kaffee und Kuchen, wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Nach zwei Jahren Coronazwangspause dreht sich in der Rickenbacher Kirchstraße somit wieder alles um die Kartoffel. Gute Stimmung ist garantiert.

Auch für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt. Zunächst unterhält die Blasmusikgruppe „Blechmeisen“, bevor am Abend DJ Alias für ein geselliges Zusammensein von Alt und Jung sorgt, bei dem auch das Tanzbein geschwungen werden darf. Zudem gibt es Kinderschminken für die jüngsten Gäste. Bei schlechtem Wetter wird das Hördöpfelfäscht auf Samstag, 10. September 2022 ab 16 Uhr verschoben. Auf der Homepage unter www.mv-rickenbach.de gibt es dazu aktuelle Infos. Die Rickenbacher Kirchstraße ist am Festtag in der Zeit von 13 Uhr bis nach Mitternacht für PKW/LKW-Durchfahrt gesperrt.

Die Gastgeber vom Musikverein Rickenbach freuen sich mit den teilnehmenden Bewirtern Schuhe Matt, Musikverein Hütten, Trachtenvereinigung Alt-Hotzenwald, Hotze-Hüüler und Il Tulipano auf viele Besucherinnen und Besucher.

