von Werner Probst

Ein Egger Urgestein ist Hilda Titz. Sie feiert am Samstag, 6. Juni, bei guter Gesundheit ihren 80. Geburtstag. Bestens bekannt ist die Jubilarin als Servicekraft im früheren Hotel „Eggberg“ in Egg, und von 1976 bis 1987 in der „Hotzenklause“ in Rickenbach. Nach drei Jahren im Gasthaus „Adler“ in Rickenbach war sie bis zum Ruhestand im Jahre 2003 in der Hochrheinklinik in Bad Säckingen im Service beschäftigt.

Hilda Titz besuchte in Willaringen die Volksschule und anschließend in Säckingen die Handelsschule. Sie machte eine Lehre zur kaufmännischen Angestellten und arbeitete in der MBB in Brennet. Auf der Busfahrt zum Arbeitsplatz lernte sie ihren späteren Ehemann Hubert kennen. 1962 läuteten die Hochzeitsglocken. Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1967 konnte in das Eigenheim in Egg eingezogen werden.

Für Hilda Titz gibt es auch im hohen Alter nie Langeweile. Ihren gepflegten Haushalt besorgt sie noch ohne fremde Hilfe, berichtet sie. Zu ihren großen Freuden gehört die vielfältige Blumenpracht in und um die Wohnung, aber auch in den Gärten, wo derzeit drei Grundstücke bepflanzt werden.

Gerne erinnert sich die Jubilarin aber auch an die früheren Urlaubsreisen. So war sie schon fast auf allen Mittelmeerinseln zu Besuch, des Weiteren auch schon in Namibia. Aber auch in den heimischen Gefilden kennt sich Hilda Titz recht gut aus. So ist sie vielfach auf einem Spaziergang anzutreffen und alle vier Wochen ist sie auch bei einem Rentnertreffen stets mit von der Partie.

Zu den Freuden der Jubilarin gehört aber auch, dass sie von netten Nachbarn umgeben ist und auch immer noch einen guten Wein genießen kann. Infolge der Corona-Epidemie musste sie allerdings die geplante große Geburtstagsfeier zum 80. absagen. So wird nur im kleinen Kreis gefeiert werden. Zu den Gratulanten werden neben den Kindern mit Partnern auch zwei Enkelkinder gehören.