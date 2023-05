Die Hotze-Hüüler Rickenbach bilanzieren eine gute Saison. Nach zwei durch Corona geprägten Jahren konnte endlich wieder eine normale Fastnachtssaison gefeiert werden, heißt es in der Pressemitteilung der Rickenbacher Guggenmusiker. Die Saison enthielt für Vorsitzenden Dietmar Bayer viele Höhepunkte, die bereits im Sommer mit dem Confetti-Sommerfestival in Lörrach begannen und sich quer durch die gesamte Saison zogen. Bayer bedankte sich für die gute Kameradschaft im Verein sowie die tolle Probenarbeit und Liederauswahl. Deshalb blicke er auch sehr optimistisch in die Zukunft. Doch die Probensituation sei nach wie vor nicht ideal, bedauert er. Der Verein ist hier immer noch auf der Suche nach einer langfristigen Lösung.

In der Hauptversammlung standen die turnusmäßigen Wahlen der Vorstandsämter an. Die Vorstandsmitglieder Dietmar Bayer (Vorsitzender), Simon Vogt (stellvertretender Vorsitzender), Michael Matt (Kassierer), Joachim Wehrle (erster Musikalischer Leiter), Andreas Wehrle (zweiter Musikalischer Leiter), Dominik Käser (Schriftführer), Dominik Schischke (erster Beisitzer) und Patrick Lützelschwab (zweiter Beisitzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Außerdem wurde das Vorstandsteam vergrößert, indem Jannik Vogt als dritter Beisitzer von der Mitgliederversammlung neu in das Vorstandsgremium gewählt wurde.

Treue Mitglieder

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Matthias Zimmermann, Patrick Lützelschwab, Dominik Käser sowie Robin Vogt geehrt. Für 15-jährige Mitgliedschaft wurde Tobias Ücker ausgezeichnet. Ihm wurde zudem die Ehrenmitgliedschaft im Verein verliehen. Für 222 absolvierte Auftritte erhielten Andreas Wehrle, Andreas Matt, Urs Vogel, Dietmar Bayer sowie Raphael Herzog der silberne Ehrenbutton des Vereins. Die Hotze-Hüüler Rickenbach bestehen derzeit aus 112 Mitgliedern (42 Aktivmitglieder, neun Ehrenmitglieder – davon acht aktiv sowie 69 Passivmitglieder). Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.