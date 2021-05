Der Gemeinderat fasst eine Erweiterung des Kindergartens in Rickenbach ins Auge. Das ist das Ergebnis einer Beratung in der jüngsten öffentlichen Sitzung. Zuvor war der Sozialausschuss zum Ergebnis gekommen, dass das Projekt „Erweiterung Kindergarten Rickenbach“ bereits jetzt in die Planung gehen soll. Es soll rechtzeitig das Ausmaß der Um- oder Anbaumaßnahmen und die damit verbunden Kosten in Erfahrung gebracht werden, damit nach Auszug der Grundschule im Jahr 2022 direkt mit den Arbeiten für den Kindergarten begonnen werden kann. Derzeit sind von den elf Grundschulklassen zwei Klassen im Kindergartengebäude untergebracht.

Außerdem sollte eine allgemeine Konzeption für alle Kindertagesstätten der Gemeinde Rickenbach erarbeitet werden, zum Beispiel mit dem Gedanken, ob alle unter Dreijährigen Kinder an einem zentralen Ort betreut werden sollen. Der Gemeinderat beschloss zudem die Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Willaringen sowie den Umzug einer bestehenden Kindergartengruppe des Kindergartens in die Außenstelle der ehemaligen Grundschule Willaringen. Dadurch soll im Hauptgebäude Platz für die Krippengruppe entstehen. Auch eine Stellenausschreibung und die Einstellung entsprechender Erzieher ist vorgesehen.

Der Hintergrund: Laut der Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022 gibt es nach den momentanen Anmeldungen 13 Kinder unter drei Jahren, die bereits im September 2021 keinen Platz erhalten werden. Im Mai 2022 wären es 20 Kinder unter drei Jahren, die nach jetzigem Stand nicht aufgenommen werden könnten. Dieser erhöhte Platzbedarf entsteht, da immer mehr Eltern von ihrem Betreuungsanspruch für ihre Kinder ab dem ersten Lebensjahr Gebrauch machen.

Plötzlicher Bedarf

„Letztes Jahr im Herbst war es nicht vorhersehbar“, erklärte Bürgermeister Dietmar Zäpernick, „da zieht eine Familie her, eine Familie weg“. Gemeinderat Walter Waßmer (Freie Wähler) sagte: „Für mich macht es absolut Sinn.“ Margrit Eckert-Schneider (Grüne) betonte: „Wir haben keine andere Wahl. Man muss es angehen.“ Ebenso Liselotte Schleicher (WIR): „Wir müssen es in die Hände nehmen.“ Laut Martina Buchner, Leiterin des Rickenbacher Kindergartens, „gibt es einen Rechtsanspruch für Kinder ab einem Jahr“. Alexandra Eschbach, Leiterin des Willaringer Kindergartens, sprach von derzeit 21 Anmeldungen für zehn Plätze.